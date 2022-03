Hospital Regional de Porto Nacional recebe novos equipamentos

Por Aldenes Lima | Governo do Tocantins

24/03/2022 – Publicado às 16:50

Em busca da melhor qualidade dos serviços e, consequentemente, um atendimento digno à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), no Tocantins, foram entregues, na manhã desta quinta-feira, 24, seis desfibriladores e um aparelho de anestesia, ao Hospital Regional Porto Nacional (HRPN). Os equipamentos são frutos de emendas parlamentares, destinados pela bancada tocantinense, com investimento de R$252.900,00, e foram entregues pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Afonso Piva e o Deputado Federal Vicentinho Júnior.

Os aparelhos fazem parte de um processo de aquisição que atenderá todas as unidades hospitalares geridas pelo Executivo Estadual e segundo o secretário, “irão ampliar a capacidade dos atendimentos e maximizar a assistência disponibilizada em cada hospital, promovendo o diagnóstico em tempo oportuno, em alguns casos evitando transferências e promovendo o atendimento imediato do paciente”, afirmou o Secretário Afonso Piva.

O parlamentar também comentou sobre a entrega. “Os equipamentos oriundos de recursos por nós destinados, vão atender a comunidade de Porto Nacional e toda a região de saúde conhecida como do ‘Amor Perfeito’. Com uma melhor infraestrutura no HRPN, a superlotação do HGP reduz significativamente. Fico muito feliz em contribuir com a saúde do nosso Estado”, declarou Deputado Federal Vicentinho Júnior.

O HRPN

O Hospital Regional de Porto Nacional é uma unidade porte II e atende cerca de 108 mil habitantes, da Região de Saúde ‘Amor Perfeito’, a qual é composta pelos seguintes municípios: Porto Nacional, Brejinho de Nazaré, Chapada da Natividade, Fátima, Ipueiras, Mateiros, Monte do Carmo, Natividade, Oliveira de Fátima, Pindorama, Ponte Alta do Tocantins, Santa Rosa e Silvanópolis.