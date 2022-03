‘Busão do ‘Mais Saúde’ estaciona na Avenida LO-27, na região sul de Palmas

Texto: Redação Semus | Prefeitura de Palmas

02/03/2022 – Publicado às 22:19

Trabalhadores e moradores das quadras Arses 112 e 122, antigas 1.106 e 1.206 Sul, e pessoas em geral vão poder se vacinar contra a Covid-19 ou colocar o esquema vacinal em dia no ‘Busão do Mais Saúde’. O veículo vai ficar estacionado nesta quinta-feira, 3, das 8 às 12 horas, na Avenida LO-27, entre as duas quadras, e em frente à Farmácia Biovida. Denominada Comércio Vacinado, a ação é apoiada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL) e já percorreu diversas localidades da Capital.

Para ser vacinado durante a ação basta comparecer no local portando documentos pessoais (CPF e RG) e o cartão de vacina.

Estão disponíveis no Busão a primeira e a segunda dose contra a Covid-19 para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade; bem como a dose de reforço para idosos e público acima de 18 anos, com intervalo de quatro meses da data da aplicação da segunda dose.

Para os imunossuprimidos, grupo que inclui adolescentes, o esquema vacinal é o seguinte: após 28 dias da aplicação da segunda dose, a pessoa recebe a adicional e, posteriormente, no intervalo de quatro meses, a 4ª dose de reforço.

Serviço

Ação: Busão do Mais Saúde – Comércio Vacinado Semus-CDL

Onde: Avenida LO-27, entre as Arses 112 e 122

Horário: 8 às 12 horas