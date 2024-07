Destino turístico para o ano inteiro, Jalapão tem alta no fluxo de visitantes em julho

O mês de julho também é de alta demanda para a região turística Encantos do Jalapão. O fluxo de visitantes tem aumentado desde o início deste mês e está movimentando as operadoras locais, que geralmente recebem os clientes em Palmas e iniciam seus roteiros por Taquaruçu; seguindo para a Lagoa do Japonês, em Pindorama (Região das Serras Gerais); antes de partir para os atrativos mais conhecidos do Jalapão.

“O Jalapão é nosso principal cartão-postal, mas também a porta de entrada de turistas que acabam visitando outras regiões turísticas, como as Serras Gerais e as Serras e Lago, que inclui Palmas, a principal porta de entrada do Estado, por via aérea”, comenta o secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, enfatizando que as ações e os investimentos da gestão Wanderlei Barbosa visam tornar o Jalapão mais acessível e preparado para receber um maior fluxo de turistas o ano inteiro.

O empresário Leonardo Azevedo ressalta que houve uma expressiva demanda de turistas. “Interessante que está começando a ter uma maior demanda de turistas estrangeiros”, revela, ao citar que a viabilidade de acesso está melhorando. “Isso facilita muito para o turismo e para quem atende a gente, como os fornecedores de restaurantes e hotéis. “O controle de visitação nas dunas está muito legal também, porque a gente consegue ter um ordenamento melhor”, completa.

Ano inteiro

Nos últimos anos, a região se tornou um dos destinos mais desejados pelos amantes do ecoturismo, da natureza e da aventura, reunindo a beleza singular das dunas, dos fervedouros e das cachoeiras, além de agregar um valor cultural inestimável: as tradições mantidas por suas comunidades.

Em 2023, somente o Parque Estadual do Jalapão recebeu 53.966 visitantes, ante as 47.871 pessoas registradas em 2022. Este dado, juntamente com as ações de divulgação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, leva à expectativa de um aumento exponencial neste ano.

“Temos apresentado o Jalapão em feiras e campanhas como um destino que pode ser visitado ao longo do ano, não apenas em julho e feriados. É uma região que não sofre grandes mudanças climáticas, ao contrário, muitos preferem visitar no período das chuvas”, explica a superintendente de Operações Turísticas e Projetos Estratégicos, Kleiryanne Aguiar.

Região Turística Encantos do Jalapão

Principais atrativos:

Ponte Alta (a 187 km de Palmas) – Pedra Furada, Cânion Sussuapara, Morro do Sereno.

Mateiros (a 341 km de Palmas) – Cachoeira da Velha/ Prainha do Rio Novo, Dunas, Serra do Espírito Santo, Cachoeira do Formiga, Fervedouro do Ceiça, Fervedouro Buritizinho, Poço Azul. Comunidades Quilombolas – Mumbuca e Rio Novo.

São Félix (a 262,6 km de Palmas) – Fervedouro Bela Vista, Fervedouro Veredas, Fervedouro Por Enquanto, Cachoeira das Araras, Serra da Catedral. Comunidade Quilombola – Povoado do Prata.

Edição: Daniela Oliveira