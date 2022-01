Hemocentro realiza ação educativa para buscar doadores neste sábado, 22

Texto: Secom

Os profissionais do Hemocentro realizam neste sábado, 22, durante a manhã, uma mobilização na avenida JK, no centro de Palmas. A intenção é sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue para os pacientes que necessitam de cirurgias.

“O mês de dezembro já é um período bem crítico, em relação aos estoques, devido às férias escolares e às festividades, e agora no mês de janeiro, com o aumento das síndromes gripais e dos casos de Covid-19, diminuiu ainda mais os estoques de sangue em todas as nossas unidades ”, explica a gerente técnica, Eveline Leão.

Onde doar?

Hemocentro Coordenador de Palmas

Endereço: 301 norte, conjunto 02, LT 01

CEP: 77001-214 – Palmas – TO

Horário de atendimento: 07h às 18h

Telefones/Fax: 3218-3232/3292

E-mail: hemoto.doesangue@gmail.com

Unidade de Coleta ao anexo do HGP

Endereço: 201 Sul, NS01, Conjunto 02, LT 01 – Palmas – TO

Horário de atendimento: 07h às 18h

Telefones/Fax: 3218-7340

E-mail: hemoto.doesangue@gmail.com

Hemocentro Regional de Araguaína

Endereço: Rua 13 de maio, nº1336, Centro – CEP: 77803-130 – Araguaína – TO

Horário de atendimento: 07h às 18h

Telefones/Fax: 3411-2915/2916/2917

E-mail: captacao.hemara@gmail.com

Unidade de Coleta e Transfusão de Augustinópolis

Endereço: Rua Anicuns, nº 200, Centro – CEP: 77960-000 – Augustinópolis – TO

Horário de atendimento: 07h às 12h30

Telefones/ Fax: 3456-1343

E-mail: uctaugustinopolis@gmail.com

Unidade de Coleta e Transfusão de Porto Nacional

Endereço: Avenida Luis Leite Ribeiro S/N, Centro -CEP: 77500-000 – Porto Nacional – TO

Horário de atendimento de segunda a sábado: 07h às 12h30

Telefones/Fax: 3363-8321

E-mail: uct.porto@gmail.com

Núcleo de Hemoterapia de Gurupi

Endereço: Rua 14 de novembro quadra 117, LT 08, Centro – CEP: 77405-070 – Gurupi – TO

Horário de atendimento: De segunda a sexta: 07h às 18h30, Sábado de 7h às 13h.

Telefones/Fax: 3312-2237/3312-7545