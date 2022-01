Governador Wanderlei Barbosa reforça pacote de obras em rodovias tocantinenses para melhorar escoamento de grãos

Texto: Secom

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou na manhã desta sexta-feira, 21, da 12ª Jornada Tecnológica de Pedro Afonso e Região, e assegurou para produtores e empresários, o compromisso do Governo em investir na construção e na recuperação da malha asfáltica em todo o Estado. O evento, realizado pela Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa), ocorreu na Fazenda Uruçu, com foco no aumento da produtividade da variedade da soja.

“Não fujo da minha responsabilidade de governante. Nesta estrada, a TO-010, vamos dar condições de tráfego. Não só aqui, tem a Transcolinas e outras rodovias por todo o Estado. Estamos licitando várias obras de estradas, pois só tapar buraco não resolve, será preciso arrancar a malha viária antiga e colocar outra nova. Esses caminhões para escoamento são pesados, temos que ter estradas de qualidade, que suportem esse impacto”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

O Governador destacou algumas obras que serão realizadas em breve pelo Governo do Tocantins. “De Santa Maria a Bom Jesus, vamos arrumar a estrada; de Santa Maria a Centenário, de Santa Maria a Recursolândia, de Tupiratins a Itacajá, vamos recuperar diversos trechos e construir novos. Nosso objetivo é melhorar a malha asfáltica para que o setor produtivo possa fazer com segurança o escoamento da sua produção. Podem contar com nosso Governo e com nossa disposição. Nós queremos aumentar a safra, a produção e a geração de emprego aos tocantinenses”, pontuou Wanderlei Barbosa.

O presidente da Coapa, Ricardo Khouri, fez uma sugestão ao Executivo Estadual. “É preciso criar um plano estratégico correto e inteligente para conservação das estradas vicinais do Estado. Não dá para escoar e ficar consertando as estradas”.

O titular da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café, afirmou que o Governador deu a liberdade para trabalhar as políticas de desenvolvimento da soja, do milho, do arroz, do boi e do leite. “Tudo aquilo que é importante para fazer com que as pequenas cidades produzam e façam chegar à mesa das famílias brasileiras, nós precisamos fazer, dar o apoio necessário ao produtor. Seja na questão tributária ou na infraestrutura, o Governo tem condições de fazer e tem um gestor disposto a fazer”, destacou.

Presenças

Na Jornada Tecnológica, estavam presentes os secretários de Governo, César Halum; da Infraestrutura, Cidades e Habitação, Jairo Mariano; da Segurança Pública, Wlademir Costa; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Eduardo Farias; os prefeitos de Tupirama, Ormando Brito; Araguatins, Aquiles da Areia; de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro; e os deputados estaduais Vilmar de Oliveira e Vanda Monteiro.