Unidades hospitalares seguem com cronograma de cirurgias eletivas

Texto: Secom

Com o propósito de reduzir as filas de espera por procedimentos cirúrgicos eletivos, represadas durante os dois anos de pandemia da Covid-19, o Governo do Estado do Tocantins segue com a estratégia para atendimento da população. O “Opera Tocantins” já está atendendo pacientes em 2022 e, dentro deste cronograma, o Hospital Geral de Palmas (HGP) realizou nos dias 18 e 19, o primeiro mutirão de cirurgias eletivas deste ano. Nos dois dias, durante o período noturno, foram atendidos 10 pacientes com procedimentos de hernioplastia inguinais, umbilicais e epigástricas e vesícula biliar (colecistectomía).

O Governo do Tocantins realizou entre os dias 20 de outubro de 2021 e 19 de janeiro de 2022, 1.361 procedimentos eletivos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), após a liberação – por parte do governador Wanderlei Barbosa – de R$ 3 milhões utilizados, principalmente, para o pagamento da premiação – PAGH Cirúrgico – para os profissionais responsáveis por cada procedimento.

Estão sendo priorizados 458 tipos de procedimentos entre cirurgias geral, ginecologia, urologia, pediátrica, cabeça e pescoço, cardiologia, otorrinolaringologia, aparelho digestivo, mastologia, bariátrica, neurologia, vascular e ortopedia. Os procedimentos ocorrem nas unidades hospitalares geridas pelo Governo do Tocantins.

O Secretário de Estado da Saúde (SES-TO), Afonso Piva Santana esteve no HGP, durante o mutirão e destacou que “é uma ação proativa que vem somar às estratégias, visando dar melhor assistência aos pacientes e melhor qualidade de trabalho para nossos profissionais de saúde, que se utilizam de horários fora do seu expediente regular para atender a população. Estamos trabalhando para ofertar uma saúde de qualidade ao cidadão tocantinense”, afirmou.

A superintendente de Unidades Próprias da SES-TO, Elaine Sanches, destaca o empenho de todas as unidades hospitalares. “Sem dúvida este número de procedimentos realizados é fruto do empenho de toda equipe técnica da Secretaria e todas as equipes multiprofissionais das unidades hospitalares que se organizaram para que este momento ocorresse da melhor forma possível. O resultado está aí: cirurgias realizadas, pacientes atendidos e satisfeitos”, celebra.

Opera Tocantins

O programa “Opera Tocantins” faz parte da estratégia que busca dar agilidade na realização das cirurgias eletivas em todo o Estado. A estratégia do “Opera Tocantins” foi criada pela Lei Nº 3.369/2018, que dá direito ao PAGH-Cirúrgico, conferindo aos profissionais contemplados na norma.

Os profissionais contemplados devem atuar na realização do procedimento cirúrgico eletivo em horários que não coincidam com o cumprimento de sua jornada ordinária ou extraordinária. As ações podem ocorrer aos sábados, domingos, feriados, dias de ponto facultativo e durante a semana, inclusive em período noturno e madrugada.