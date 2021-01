Gurupi receberá 962 doses da Coronavac e deve iniciar a vacinação nesta quinta-feira (15)

A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi receberá a vacina Coronavac nesta quarta-feira, 20. A expectativa é que até à noite as doses já estarão na cidade. O município receberá 962 doses, que serão utilizadas para imunizar os profissionais da saúde que estão na linha de frente no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e os idosos abrigados na casa do idoso, além dos profissionais que atuam nesta unidade. A vacinação deve iniciar na manhã desta quinta-feira, 21.

Segundo o secretário de Saúde, Zander Luis Guimarães, nessa primeira remessa serão vacinados 34% dos servidores da saúde e assim que o Ministério da Saúde for disponibilizando mais doses será ampliado o número de pessoas a serem imunizadas.

O secretário informou que as 13 salas de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde de Gurupi estarão em funcionamento para a aplicação da dose. Na Casa do Idoso as vacinas serão enviadas para que sejam aplicadas pelos profissionais que trabalham lá; e no Hospital Regional de Gurupi os profissionais das salas de vacina irão ao hospital aplicar a dose nos servidores da unidade que estão na linha de frente.