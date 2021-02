Gurupi: Palmeiras são furtadas de canteiro central na Avenida Goiás

Cinco palmeiras foram arrancadas do canteiro central da duplicação da Avenida Goiás, próximo a Ponte do córrego Pouso do Meio, em Gurupi. O ato foi constatado pela equipe da Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD), na manhã desta sexta-feira (12), ao chegarem para fazer a manutenção do canteiro. Foram levadas quatro palmeiras e uma deixada no local danificada.

A AGD informou que já plantou novas palmeiras no lugar e pede para que a população colabore na fiscalização. “O Viveiro Municipal dispõe de mudas para doação a quem precisa, não há necessidade de fazer uma coisa dessas”, comentou o presidente da AGD, David Henrique Garcia.

Essa atitude é considerada crime. “Vamos cuidar do que é nosso. Que a população possa ajudar a fiscalizar e manter nossa cidade bonita e agradável. Quem presenciar pode denunciar e ligar na Polícia”, disse David.

No Artigo 70 do Código de Posturas do município de Gurupi, Lei 1.086/94, diz que é proibido ”danificar, de qualquer forma, os jardins públicos” e “podar, cortar, danificar, derrubar, remover ou sacrificar qualquer unidade da arborização pública”. Além de responder criminalmente, quem for flagrado cometendo estas infrações pode pagar multa de até R$ 348,00.

As denúncias podem ser feitas à Polícia Militar pelo 190 ou ao Departamento de Posturas do Município pelo número 3315-0032.