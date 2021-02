Começa vacinação de idosos com mais de 80 anos em Gurupi

“Estou muito, muito feliz. Graças a Deus já fui vacinada”. Essas foram as palavras da dona Carmélia Silva Matos, de 83 anos, ao receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Em Gurupi, a Secretaria Municipal de Saúde começou nesta sexta-feira (12) a imunização dos idosos com mais de 80 anos. Nos três pontos de vacinação, que foi no sistema drive thru, a fila foi vista de longe.

“É um grande passo. É maravilhoso e emocionante participar de todo esse processo. Nós estamos correndo atrás para que mais doses venham para Gurupi. Estamos acompanhando em Palmas e em Brasília para que mais pessoas possam ser imunizadas e com certeza, gradativamente, nós vamos ampliando essa faixa de imunização porque Gurupi merece”, declarou emocionada a prefeita Josi Nunes.

Com 84 anos de idade, dona Maria do Carmo, disse que esperava com ansiedade por essa vacina. “Estava esperando por isso há muito tempo. Estou feliz demais, graças a Deus! Melhor tomar a vacina do que ficar no hospital, na UTI”, disse entusiasmada.

Os vereadores Débora Ribeiro, Jair do Povo, Ivanilson Marinho, Zezinho da Lafiche, André Caixeta, Davi Abrantes e Ronaldo Lira, também acompanharam o início da vacinação.

Imunização Continua

A vacinação envolve mais de 30 profissionais de saúde e deve seguir até este domingo. “É com muita alegria que a gente começa o processo de imunização deste grupo de idosos que tem mais de 80 anos. E no sábado vamos continuar a vacinação das 8 horas da manhã até às 14 horas e também no domingo, das 8 às 12 horas, nos três pontos que foram montados para melhor atender toda a população de Gurupi”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Zander Luis Guimarães.

Pontos de Vacinação:

UBS St. Sol Nascente – em frente à Praça da Bíblia

Feira Coberta da Rua 13 – saída para Peixe

Praça Francisco Henrique de Santana – Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha – Av. Piauí (Tenda da Feira da Agricultura Familiar)

É importante ressaltar que os idosos precisam levar um documento de identificação com foto e o cartão do SUS.

Idosos Acamados

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os idosos com mais de 80 anos, que estão acamados, também serão imunizados. A orientação é que o familiar desse idoso, procure a unidade básica de saúde do seu bairro para informar os dados e agendar a visita dos profissionais, que aplicarão as doses nas residências. Esse agendamento pode ser feito a partir de segunda-feira, dia 15.