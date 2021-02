Ex-prefeito de Palmas, Odir Rocha recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Ele mora no Tocantins desde o início da criação do Estado, foi prefeito de Palmas, é médico e poeta com vários livros publicados. E nesta sexta-feira, 12, ao completar 80 anos de idade, Manoel Odir Rocha recebeu como presente a primeira dose da vacina contra a Covid-19. “Confesso que é um presente duplo. Eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo, porque estou há três anos lutando contra o câncer. Mas sempre com a vontade de viver e saborear a vida junto com as minhas filhas. Eu também completei 50 anos como médico. Agradeço a Deus e à ciência por ter essa oportunidade que muitos não tiveram.”

Odir Rocha e centenas de outros idosos acima de 80 anos participaram na manhã desta sexta-feira da vacinação contra a Covid-19, em Palmas. A imunização seguirá até às 17h no sistema drive-thru instalado pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), nos estacionamentos do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho (Centro) e do Ginásio Ayrton Sena (região Sul).

A dona de casa Maria Araújo Viana, 81 anos, e o seu esposo, Raimundo Taves Viana, 84 anos, também foram imunizados logo cedo na Capital. “Agora vamos ficar fortes. Estou muito feliz. A gente espera que essa vacina dê certo. Estamos com muita fé”, disse Maria.

Maria dos Anjos Barros Oliveira, 82 anos, também foi uma das pessoas acima de 80 anos imunizadas nesta sexta-feira. Ela recebeu a dose no posto montado no Ginásio Ayrton Sena, na região Sul de Palmas. Feliz com o imunizante, a idosa afirma que há meses esperava por essa vacina e agora, olhando para trás, ela percebe que valeu à pena cumprir todos esses meses de isolamento social para chegar neste dia. “Eu vim aqui sozinha para receber essa vacina. Estava ansiosa. Mas agora pegarei o caminho de volta pra casa aliviada e cheia de esperança, quero viver muito ainda, minha filha.”

Balanço

Mais de 54% (1.185 pessoas) do público de idosos nessa faixa etária receberam a primeira dose da vacina na quinta-feira, primeiro dia de vacinação, durante a ação de imunização no sistema drive-thru. A secretaria informa que os idosos que não tiverem carro devem comparecer na Unidade de Saúde de referência, a partir da próxima segunda-feira, 15, e solicitar a vacina.

Idosos acamados ou com mobilidade reduzida serão vacinados em casa. Os agentes comunitários de saúde realizam o levantamento desse público. A estimativa é vacinar, no total, 2.169 idosos com mais de 80 anos na Capital.

Para receber a primeira dose, o idoso deve apresentar documento pessoal (RG), cartão de vacina e o cartão SUS.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) lembra que a segunda dose da vacina será administrada em um intervalo entre 21 e 28 dias, prazo recomendado entre as aplicações.

A ação conta com o apoio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes na organização das filas e controle do tráfego.

Público vacinado

Desde o início da vacinação contra a Covid-19 em Palmas, 6.162 pessoas já foram imunizadas até esta quinta-feira, 11. Conforme a Semus, mais de 70% dos profissionais de saúde da linha de frente de combate à Covid-19 e 100% dos idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP) receberam a primeira dose, seguindo os critérios estabelecidos no Plano Municipal de Imunização. Até o momento, a Capital já recebeu 9.091 doses da Coronavac.