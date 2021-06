Gurupi começa vacinação de caminhoneiros contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Gurupi incluiu mais um grupo prioritário na vacinação contra Covid-19. Nesta quinta-feira, 24, e sexta-feira, 25, serão imunizados os caminhoneiros: motoristas de transporte rodoviário de cargas (empregado, cooperado ou autônomo) residentes em Gurupi. Eles deverão se dirigir às Escolas Municipais Lenival Correia (setor Alto da Boa Vista) ou Antônio Lino (saída para Peixe), a partir das 9 horas.

Essa categoria, independentemente da idade, receberá doses da Pfizer. Para vacinar terão que apresentar documentos comprobatórios como carteira de trabalho ou crachá profissional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio de cooperativa do transporte de carga (categoria de motorista); ou carteira de sócio dos sindicatos de transportes (categoria de motorista); ou comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas. Todos os comprovantes deverão ser acompanhados da Carteira de Habilitação nas categorias C ou E. Terão que apresentar também comprovante de residência, além do cartão SUS e cartão de vacinação.

Paralelo a este novo grupo prioritário permanecerá a imunização dos trabalhadores da Indústria nas áreas de coleta (ex. trabalhadores da limpeza urbana), produção e tratamento de energia, água, esgoto e resíduos, e trabalhadores das atividades de Correios e os da área de Telecomunicações.

Os documentos comprobatórios para os profissionais da indústria, nas áreas descritas anteriormente são: Carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; mais declaração da empresa com indicação de CNAE (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas) e sua descrição. Além dos documentos pessoais, CPF, RG ou CNH, cartão de vacina e do SUS.

O secretário de saúde, Relmivam Milhomem, ressalta que o trabalho da gestão para acelerar a vacinação. “Estamos trabalhando para atender a todos. A gestão não tem medido esforços e continuaremos nessa missão até imunizar toda a população gurupiense”, disse.

A vacinação está sendo realizada de acordo com as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS) e será ampliada para outras categorias assim que novas remessas de doses forem disponibilizadas ao município.

Demais categorias que continuam sendo vacinadas:

Profissionais da Educação a partir de 18 anos, nas escolas Antônio Lino e Lenival Correia;

Grávidas e puérperas com comorbidades na UBS do Setor Sol Nascente;

Pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, nas unidades de saúde Rosendo, Sol Nascente, Parque das Acácias e Policlínica;

Pessoas com mais de 60 anos, em quaisquer das unidades em que a vacinação esteja acontecendo;

E também, a aplicação da segunda dose, na Policlínica.

Essas categorias serão imunizadas enquanto durarem os estoques.