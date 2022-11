COP 27: Comitiva de Palmas apresenta projetos ambientais e visita stands institucionais

Autor: Assessoria de Imprensa do Gabinete da Prefeita

Energia: esta foi a temática principal na conferência internacional da ONU sobre as mudanças climáticas (COP 27), nesta terça-feira, 15, em Sharm El Sheik, no Egito. Na ocasião, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, inaugurou sua participação apresentando o potencial energético da Capital tocantinense, além das possibilidades de investimento no setor de energias renováveis e outros.

A agenda da chefe do Executivo municipal teve início no espaço do WWF Panda Hub, na Blue Zone. Nesta sessão, foi discutida a maneira como o financiamento climático pode ajudar o governo subnacional e, também, foram apresentadas novas soluções de financiamento climático em comunidades. “Temos sol, água doce em abundância e muita vontade política em firmarmos parcerias que tornem Palmas uma cidade cada vez mais sustentável e resiliente. É gratificante ver o mundo encantado com nossa cidade”, destacou Cinthia Ribeiro.

Participação

Participaram do encontro Toshi Hayashi, Nippon Life Global Investors Europe Plc (JCI); Martín Dapelo, Membro do Conselho Diretor e Coordenador do Comitê de Financiamento, CADER (Camâra Argentina de Energias Renováveis) (ACA Argentina); Sergio Graff, Coordenador Internacional de Ação Climática, Estado de Jalisco, México; Transporte e logística. Experiência da ACA África do Sul e Hiten Parmar, eMobility Programme South África; a conversa foi moderada por Rebecca Lima (CDP).

Palmas Recicla

Ainda nesta terça-feira, na COP 27, o secretário municipal de Assuntos Fundiários de Palmas, Fábio Chaves, apresentou, no stand da EuroClima, o projeto Palmas Recicla. O projeto tem como objetivo a estruturação integral da coleta seletiva, desde a etapa de sensibilização até a destinação final adequada dos recicláveis e rejeitos. Palmas Recicla foi selecionado entre os projetos de nove capitais da região Amazônica para participar de uma mentoria internacional.

O executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo, fez a mediação da reunião que contou, ainda, com a participação dos prefeitos chilenos de Peñalolén, Carolina Leitão, e de Independência, Gonzalo Duran.

Hub Amazônia Legal

Entre os stands visitados pela comitiva durante esta terça-feira, estava o da Amazônia Legal. A passagem do grupo pelo local onde encontra-se a divulgação do Tocantins, foi marcada por uma agenda política e institucional.

