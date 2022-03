Fiscais de posturas participam de capacitação para uniformização nos atendimentos das ocorrências do sossego público

Por Governo do Tocantins | Edição: Luiz Melchiades

11/03/2022 – Publicado às 07:36

Durante lançamento do Procedimento Operacional Padrão (POP), para atendimento das ocorrências de perturbação do sossego alheio no âmbito do SIOP, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 10, fiscais de posturas do município de Palmas, juntamente com policiais militares e agentes de trânsito, participaram de Workshop sobre legislação, procedimento operacional padrão, postura e compostura nas abordagens envolvendo denúncias de perturbação do sossego. O evento aconteceu no auditório do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Palmas.

As palestras do evento foram ministradas pelo delegado de polícia civil e diretor do SIOP, Ricardo Real; Jamesson Carlos Cardoso Vasconcelos, da Diretoria de Fiscalização Urbana; o Major Cleutrer Silas Pereira Gomes, coordenador operacional do SIOP, e o 2º Tenente Kelber Wilker da Costa, coordenador operacional do SIOP.

Eles abordaram temas sobre as legislações nacional e municipal, aplicadas as demandas e efetuaram estudos de casos para exemplificar situações que podem gerar conflitos no atendimento.