Grupo Executivo para criação do primeiro corredor ecoturístico do Tocantins realiza reunião nesta terça, 19

Na manhã desta terça-feria,18, os membros do grupo do executivo estiveram reunidos para discutir sobre o projeto de criação do corredor ecoturístico de interligação das regiões do Jalapão (TO), das Serras Gerais (TO), da Chapada dos Veadeiros (GO) e da Chapada das Mesas (MA).

Na pauta, o Decreto nº 6.605 de 23 de março de 2023, de autoria do Governo do Tocantins que autoriza a criação do Corredor Ecoturístico de Interligação das Regiões do Jalapão, das Serras Gerais, da Chapada dos Veadeiros e Chapada das Mesas, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), foi apresentado aos membros.

Durante o encontro, ficou definido que os técnicos de cada pasta irão compor os Grupos de Trabalho para a elaboração de estudo e projetos para a formatação do plano de execução do corredor ecoturístico.

O secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcelo Lelis, destacou que é importante considerar o ordenamento ambiental nessas localidades para evitar um impacto negativo em todas as áreas das comunidades.

O diretor de Gestão de Projetos da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias), Edson Cabral de Oliveira, ressaltou que a pasta está pronta para apoiar a iniciativa e que tem aparato legal para regularizar os imóveis das regiões alcançadas pelo corredor turístico bem como linhas de crédito, oficinas e workshops. “Trabalho que já vem sendo realizado em 100 municípios do Estado”, observou.

O secretário executivo da Agência Tocantinense de Transporte, Obras e Infraestrutura (Ageto), Roberval França, pontuou que a pasta está à disposição, com a intermediação da rede de energia elétrica por meio de convênios que já estão levando energia às aldeias indígenas, fazendo a manutenção e entregando energia ao povoado quilombola Kalunga, próximo a Cavalcante (GO), mas pertencente ao Tocantins.

Entusiasmado com a iniciativa do governador Wanderlei Barbosa, o gestor da Setur, Hercy Filho, ressaltou a importância da integração do turismo, enfatizando que é de suma importância a sustentação desse segmento. “Unindo forças, vamos construir esse corredor ecoturístico, observando todos os critérios e avaliando projetos exitosos de outros estados. Temos a convicção do envolvimento de todos os segmentos, bem como dos estados que compõem o corredor, a exemplo de Goiás e Maranhão”, concluiu.