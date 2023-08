Comunidade escolar do município de Ananás comemora entrega do novo prédio do Colégio Estadual Getúlio Vargas

A Comunidade escolar do município de Ananás recebeu com entusiasmo a nova estrutura do Colégio Estadual Getúlio Vargas, entregue pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), nesta quinta-feira, 3. O prédio conta com oito salas de aula, salas administrativas, biblioteca, laboratórios de informática e ciências, refeitório, banheiros e vestiários, e quadra poliesportiva coberta. A obra já era esperada há quase 15 anos e representa uma grande conquista para os 54 servidores que atuam na escola e os 352 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, de 6º ao 9º ano, e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 2º e 3º segmento.

O professor de Educação Física, Antonio Silveira da Silva, conhecido como Toninho, atua na unidade de ensino desde agosto de 1991, e acompanhou todo o processo para a construção da nova estrutura. “Foram muitas modificações do projeto inicial até aqui. Quando a obra iniciou, pensamos que, no máximo, em dois anos estaríamos no prédio novo, mas só agora que este sonho está se realizando. De lá para cá, tivemos muitos alunos que passaram por aqui. Alguns deles se tornaram profissionais da escola e só agora terão a oportunidade de entrar nas salas de aula novas. E, finalmente, nesta gestão, a quadra coberta está sendo inaugurada, e eu já estou quase me aposentando”, comemorou.

Já Ivo Moreira Jorge foi aluno da unidade de ensino de 2007 a 2010, onde cursou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Ele concluiu o Ensino Médio em 2013, em 2017 concluiu o curso superior e, em março deste ano, retornou para a unidade de ensino como professor de Educação Física. “Cheguei a fazer aulas na quadra de areia e na quadra descoberta. Agora estou acompanhando a inauguração da quadra coberta e do novo bloco. Naquela época, tudo isso já era um sonho nosso e só agora esse sonho está se tornando realidade. Sinto-me privilegiado em fazer parte dessa história, desse momento tão importante para a comunidade”, contou.

O gestor do Colégio, Josué Martins, ingressou na unidade de ensino pela primeira vez em 2019, como auxiliar financeiro, função que deixou poucos meses depois para seguir para outra unidade de ensino; na época, a obra já estava paralisada e, ao retornar em novembro de 2021 como gestor da escola, nada havia mudado. “Apenas em 2022 a obra retomou e foi concluída a primeira parte e, neste ano, foi finalizada a parte da instalação elétrica e hidráulica. É uma grande conquista, o sonho de muitos servidores que iniciaram a sua vida profissional aqui e que esperavam que essa obra fosse finalizada. Se contarmos desde quando começou a se falar nessa reforma, já são quase 15 anos de espera”, destacou.

A estudante Ana Paula Vieira Lima, 12 anos, está cursando o 7º ano do Ensino Fundamental. Na unidade de ensino desde 2022, ela viu a obra se concretizar e comemorou a oportunidade que terá de usar a nova estrutura. “Muito bonito esse prédio. Gostei bastante da quadra, do refeitório. Nós, alunos, nos sentimos até mais empolgados em vir para a escola, em participar das aulas. Estou feliz em poder participar dessa mudança, de receber a escola nova”, comemorou.

Entregas

A obra da unidade de ensino contou com um investimento de R$ 5.566.569,92, sendo R$ 3.565.067,88 de recurso do Governo Estadual e R$ 2.001.502,04 de recursos do Governo Federal. Tendo sido iniciada em dezembro de 2010, após passar por diversas paralisações, teve a sua primeira parte concluída em 2022 e, neste ano, foi finalizada. “Estamos fazendo uma verdadeira força tarefa no Estado para garantirmos que todas as obras sigam seu curso normal, que é, serem iniciadas, concluídas e entregues para a população”, ponderou o governador Wanderlei Barbosa.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, destacou que a Pasta tem trabalhado para levar melhorias para os 139 municípios do Tocantins. “Em 2022, entregamos quase 50 grandes obras, sendo quatro novas Escolas de Tempo Integral. Só neste ano, com essa, são oito grandes obras entregues, incluindo refeitórios e reformas gerais. Estamos com mais de 40 obras em execução e 37 em processos licitatórios. Se incluirmos mais 50 escolas indígenas, que em sua maioria são obras de pequeno porte, que estão com obras em diferentes fases, serão mais de cem unidades de ensino com reformas, sendo algumas novas entregas”, explicou.

Edição: Alba Cobo