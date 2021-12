Governo do Tocantins realiza serviços de tapa-buracos em rodovias de acesso à Capital

O Governo do Estado do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está realizando a manutenção de trechos de rodovias no entorno da Capital do Estado, Palmas. Os serviços de tapa-buracos asseguram boas condições de trafegabilidade e segurança para o transporte de mercadorias e pessoas.

Os trechos que estão recebendo os serviços de tapa-buracos são: TO-020, entre Palmas e Aparecida do Rio Negro; TO-030, entre Taquaruçu e Santa Tereza do Tocantins; TO-050, entre Palmas e Porto Nacional e rodovia TO-080, trecho Ponte da Amizade e Integração, que finaliza os serviços nesta segunda-feira, 13. Enquanto isso, outra equipe iniciam, nesta data, os trabalhos no trecho da TO-050 entre Palmas e Porto Nacional.

De acordo com o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro, as equipes seguem realizando a manutenção das rodovias. “Tapa-buracos nestes trechos são de extrema importância, pois auxilia no escoamento da produção, evita transtornos aos que trafegam, entre outros benefícios aos cidadãos de toda região”, disse.

Pelo menos dois desses trechos do entorno da Capital: TO-020, trecho Palmas/Aparecida do Rio Negro e TO-050, entre Palmas e Porto Nacional estão com proposta de processo de incorporação à BR-010, juntamente com o trecho da TO-050 de Porto Nacional a Silvanópolis e mais dois trechos no norte do Tocantins.