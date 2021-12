Campanha Parceiros pela Vida mobiliza doadores de sangue na última edição de 2021

A campanha Parceiros pela Vida, idealizada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), completou um ano neste mês de dezembro, mobilizando dezenas de servidores públicos para a doação de sangue e colecionando muitas histórias, como a da estagiária Elissa Moara, que fez a sua primeira doação na edição desta sexta-feira, 10, e a do professor João Paulo Simões Vilas Bôas, que foi um doador regular por muitos anos e voltou a contribuir nesta sexta.

Sobre o ato de doar, João Paulo, que leciona Filosofia, justificou: “A gente é tão rico em saúde, um bem que Deus nos deu e que dinheiro nenhum no mundo pode comprar, que é mais do que justo que a gente retribua, doando”, avaliou. De passagem por Palmas, ele soube que a unidade do Hemocentro estaria nas proximidades do MPTO, no centro da cidade, e decidiu agendar a sua doação.

Para a estagiária Elissa Moara, que trabalha no Ministério Público, a proximidade também foi um incentivo e um facilitador. “É gratificante poder ajudar as pessoas, e estando tão pertinho do meu trabalho, não teria por que não participar”, avaliou.

Mais do que incentivar a doação, a campanha tem o objetivo de fidelizar os doadores. Também é feito o cadastro dos voluntários no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.

A campanha Parceiros pela Vida é uma iniciativa do MPTO que agregou diversos parceiros ao longo do seu primeiro ano: Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Justiça Federal, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Receita Federal e Sebrae, que também têm mobilizado seus integrantes para a doação. A edição desta sexta-feira foi a última de 2021.

Por parte do MPTO, coordenam a execução da campanha o Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSaúde) e a Área de Promoção e Assistência à Saúde.

A coordenadora do CaoSaúde, promotora de Justiça Araína Cesárea D’Alessandro, informou que está assegurada a continuidade da campanha. “Em consideração aos resultados que obtivemos, um termo de cooperação técnica foi assinado entre as instituições parceiras, formalizando a retomada desta ação em 2022”, disse.

A assistente social Elizete Alves do Nascimento, que atua no setor de captação de doadores do Hemocentro, avaliou que a campanha Parceiros pela Vida tem contribuído de forma essencial, pelo engajamento de doadores e pela frequência das doações.