Meio Ambiente leva conscientização sobre queimadas irregulares a proprietários rurais na Agrosudeste

No estande da Semarh na Agrosudeste, os visitantes puderam conversar com a equipe, que levou informações sobre o uso irregular do fogo para limpeza das propriedades rurais para plantio ou pastagem em períodos não recomendados, quando os riscos aumentam.

A diretora de Educação Ambiental para Sustentabilidade da Semarh, Erliette Gadotti, destaca a importância da participação em eventos como este. “O produtor rural é o principal público da Agrosudeste. Por isso, trouxemos as orientações do projeto aproveitando essa oportunidade de estar em contato com eles lembrando os danos causados pelo fogo, até porque a prevenção é um dos pilares do controle e do combate das queimadas no Tocantins”.

Além dos prejuízos às propriedades rurais, também foram levadas informações sobre os cuidados na cidade e nas rodovias, já que o fogo e a fumaça são prejudiciais não somente para o meio ambiente, colocando a fauna e a flora em risco, mas também para a saúde humana. “É importante a gente chamar atenção da população sobre a importância de não atear fogo de forma irresponsável, seja no campo ou na cidade”, afirmou a diretora.

Os estudantes da Escola Agrícola Antônio Póvoa também passaram no estande da Semarh e puderam conhecer mais sobre o Foco no Fogo. Na ocasião, além de receber informações dos técnicos da Semarh, os alunos assistiram vídeos sobre o projeto, apresentados na feira.

Visita às propriedades rurais

Em 2021, o projeto Foco no Fogo visitou 4 mil propriedades rurais localizadas em 33 municípios tocantinenses que registraram maiores índices de queimadas no ano anterior. A estimativa é de que 12 mil pessoas tenham sido alcançadas com o projeto entre junho e agosto de 2021, com a participação de representantes de 32 instituições que compõem o Comitê Estadual de Prevenção e Controle às Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais – Comitê do Fogo. A ação deve ser ampliada em 2022, como explica Erliette Gadotti. “Além da participação em eventos como a Agrosudeste, que estão sendo retomados aos poucos, nós estamos recebendo a adesão de outros parceiros como o Detran-TO, a Marinha do Brasil e a Polícia Rodoviária Federal, para expandir nosso alcance”, ressalta.

Redução na área queimada

Parte das ações preventivas de combate ao fogo, o projeto Foco no Fogo contribuiu para a melhoria significativa dos indicadores do Tocantins em 2021, como a redução de 34% da área total queimada no estado em relação ao ano de 2020. Além disso, dados do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente (Caoma) do Ministério Público do Tocantins, que faz parte do Comitê do Fogo, apontaram queda de 51% de área queimada em imóveis rurais no ano passado, em comparação com o ano anterior.