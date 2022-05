Governo do Tocantins prestigia programação de aniversário de São Miguel do Tocantins, inauguração do Centro de Identificação e assina ordem de serviços

Fonte: Jarbas Coutinho / | Prefeitura de Palmas

01/05/2022 – Publicado às 15h36

Como parte das comemorações dos 31 anos de emancipação política da cidade de São Miguel do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, o Governador Wanderlei Barbosa, entregou à população o Nucleo de Identificação da Polícia Civil e assinou ordens de serviço para obras do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego e Renda. Ao lado do prefeito local, Alberto Moreira, o Governador Wanderlei Barbosa participou ainda da inauguração do Palácio Samambaia, sede do Executivo municipal, e foi homenageado com o título honorário de Cidadão Sãomiguelense.

O aniversário da cidade de São Miguel do Tocantins é dia 20 de fevereiro, mas em virtude da pandemia, este ano a programação festiva terminou sendo adiada para esta data.

O Núcleo de Identificação é uma antiga demanda da população local e vai beneficiar também várias cidades da região, que a partir de agora vão poder tirar a identidade ou a segunda via do documento sem precisar se deslocar a outros centros. “Esse Núcleo faz parte da nossa política de descentralização dos serviços públicos”, frisou o Governador Wanderlei Barbosa.

Ordem de Serviço

As ordens de serviços envolvem a reforma e ampliação dos Campos de futebol do povoado Bela Vista e de São Miguel, bem como, a reforma geral do Mercado Municipal. “Esses R$ 2 milhões que estamos trazendo para São Miguel do Tocantins vão ajudar a melhorar a infraestrutura, as praças esportivas e melhorar o aspecto visual da cidade. É um recurso que estamos destinando a todos os municípios. O que queremos são parcerias para ajudar a melhorar a qualidade de vida da população e gerar emprego e renda para o nosso povo”, disse o Governador Wanderlei Barbosa ao parabenizar os sãomiguelenses pelos 31 anos da cidade.

Recurso extraordinário

Além de assistir as famílias, o Governo do Tocantins destinou recursos extraordinários para os municípios impactados pelas enchentes. Somente para São Miguel, um dos mais atingidos pelas enchentes, foram destinados R$ 730 mil. Esses recursos extraordinários visam garantir a segurança de renda e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários das famílias afetadas e vão beneficiar diretamente cada família com R$ 1.000,00. No total o Governo do Tocantins liberou R$ 2,8 milhões para os municípios impactados pelas enchentes.

As secretarias municipais de Assistência Social executarão esse recurso extraordinário conforme suas realidades locais e as prestações de contas seguirão as orientações dos recursos dos Benefícios Eventuais.

O prefeito de São Miguel, Alberto Moreira, destacou a importância dos recursos destinados ao município e reiterou o aspecto humanitário do gestor, que esteve presente nos momentos mais difíceis na ocasião da enchente no Rio Tocantins, que impacto diretamente a cidade. “O Governador (Wanderlei Barbosa) esteve conosco no momento de uma das maiores enchentes do Tocantins. Nos deu apoio total e atendeu as nossas demandas. Então nada mais justo que essa homenagem dedicada a ele”, ressaltou o prefeito durante a entrega do título honorário de Cidadão Sãomiguelense, lembrando ainda que os recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego e Renda irão permitir uma melhoria significativa das praças esportivas e na infraestrutura do mercado Municipal, além de gerar emprego. ” Esse programa, além de gerar emprego, vai favorecer os nossos esportistas, já que os nossos campos estão em situação precária”, comentou.

O presidente da Câmara de Vereadores, Renildo Alves, disse que o Título é pelo reconhecimento do desprendimento do Governador Wanderlei Barbosa em ajudar o município ocasião da cheia do Rio Tocantins, quando centenas de pessoas foram desabrigadas. “O Governador Wanderlei Barbosa colocou o pé na água. Ele esteve sempre presente nos momentos de dificuldades, visitou os desabrigados e liberou os recursos necessários para atender as pessoas em dificuldades. Foram disponibilizados também kits de alimentação, remédios, agasalhos e outros para atender o nosso povo”, frisou o vereador.

O Programa

O Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos visa o aquecimento da economia e a geração de empregos para a população nos 139 municípios. O programa prevê um aporte financeiro de R$ 2 milhões por município. A partir do momento em que os prefeitos apresentarem os projetos relacionados a cada eixo do programa, imediatamente podem licitar suas obras e o Governo do Tocantins repassa o recurso necessário para que o município implante as obras estruturantes como calçadas, asfalto, praça, posto de saúde e estradas vicinais, entre outras. Outra facilidade é que o Governo do Tocantins disponibiliza equipe técnica aos prefeitos para elaboração dos projetos.

Presenças

O evento contou com a presença de deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores da região e populares.