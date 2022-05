Assembleia Legislativa entrega títulos de Cidadão Tocantinense

Fonte: Luis Pires | Prefeitura de Palmas

01/05/2022 – Publicado às 13h54

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) realizou nesta quinta-feira, 28, sessão solene para a entrega de 28 títulos de Cidadão Tocantinense a políticos, empresários, médicos, jornalistas, militares e religiosos.

Os homenageados foram indicados pelos parlamentares em virtude de “relevantes serviços prestados ao Estado e pela contribuição ao desenvolvimento do Tocantins em diversas áreas de atuação”.

Na cerimônia foram homenageados o bispo de Porto Nacional, Romualdo Matias, o frei Alan Fábio Soares e o empresário Fabiano do Vale. Também receberam a honraria o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), João Luiz Rocha, e os médicos Wallace André da Silva e Henrique Barsanulfo.

Outros homenageados foram o procurador de Justiça aposentado José Omar Júnior, o secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes, o Cel PM Cláudio Benício e os jornalistas Francisco Erasmo Damasceno e Maria José Cotrim.

Além do presidente da Casa, deputado Antonio Andrade (Republicanos), foram autores dos projetos que concederam a titularidade os parlamentares Cleiton Cardoso (Agir), Amália Santana (PT), Cláudia Lelis (PV), Eduardo Siqueira Campos (União Brasil), Elenil da Penha (MDB), Jair Farias (União Brasil), Jorge Frederico (Republicanos), Luana Ribeiro (PCdoB), Ricardo Ayres (Republicanos), Valderez Castelo Branco (Republicanos), Vanda Monteiro (União Brasil), Vilmar de Oliveira (Solidariedade) e Zé Roberto Lula (PT).

Foram homenageados também indicados de parlamentares de legislaturas anteriores, como os ex-deputados Carlos Braga, Sandoval Cardoso, Alan Barbiero e Wanderlei Barbosa, atual governador.

“Sei da importância desses títulos e do reconhecimento sobre os relevantes serviços prestados pelos senhores ao Tocantins. Fico contente por ser um dos que propuseram as homenagens. Esses reconhecimentos são da Assembleia Legislativa do Tocantins. Estamos felizes e orgulhosos por proporcionar este momento”, resumiu o presidente da Casa.

Fizeram uso da palavra a fim de parabenizar os agraciados os deputados Antonio Andrade, Valderez Castelo Branco, Cláudia Lelis, Luana Ribeiro, Elenil da Penha, Jorge Frederico, Vilmar de Oliveira e Cleiton Cardoso.

Falaram em nome dos homenageados a jornalista Maria José Cotrim, os médicos Túlio César de Oliveira e Henrique Furtado, o empresário Fabiano do Vale, o bispo diocesano de Porto Nacional, Dom Romualdo Kujawski, o juiz federal da Justiça Militar da União, Fernando Pessoa da Silveira Melo, e o promotor de Justiça Thiago Ribeiro Franco Vilella. O secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes Filho, falou em seu nome e em nome do governador Wanderlei Barbosa.

Relação dos homenageados com o título de Cidadão Tocantinense

01 Alan Fábio Soares Lima Frade Carmelita 02 Alankardek Ferreira Moreira Diretor de Relações Institucionais da Energisa 03 Dearly Kuhn Bacharel em Direito 04 Deocleciano Gomes Filho Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado 05 Dernivaldo da Costa Tirello Tenente Coronel PM/TO 06 Fabiano Roberto Matos do Vale Filho Empresário 07 Fernando Pessoa da Silveira Mello Juíz Federal da Justiça Militar da União 08 Francisco Erasmo Damasceno Jornalista 09 Henrique Barsanulfo Furtado Médico Cardiologista 10 João Batista Xavier Empresário/Vereador de Araguaína – Período 2012 a 2016 11 João Luiz Rocha Sampaio Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho 12 José Eduardo Siqueira Campos Deputado Estadual 13 José Iramar da Silva (In Memoriam) Artista e Ativista Cultural 14 José Omar de Almeida Junior Procurador de Justiça (Aposentado) 15 Júlio Manoel da Silva Neto Coronel – Comandante Geral da Polícia Militar do Tocantins 16 Luiz Claudio Gonçalves Benício Coronel da Reserva 17 Manoel de Paula Bueno Auditor Fiscal 18 Maria das Dores Costa Reis (In Memoriam) Advogada 19 Maria José Alves Cotrim Jornalista 20 Neilton Araújo de Oliveira Médico e Professor Universitário 21 Paulo Alexandre Rodrigues de Siqueira Promotor de Justiça 22 Rodrigo de Meneses dos Santos Procurador do Estado 23 Romualdo Matias Kujawski Bispo Diocesano de Porto Nacional 24 Sérgio Augusto Giatti Agropecuarista e Empresário 25 Thiago Ribeiro Franco Vilela Promotor de Justiça 26 Túlio Cesar de Oliveira Médico Oftalmologista 27 Wallace André Pedro da Silva Médico Cardiologista