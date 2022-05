Governo do Tocantins prestigia posse de nova desembargadora no Tribunal de Justiça

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou da posse da professora e advogada Ângela Issa Haonat como desembargadora do Judiciário do Tocantins. O ato ocorreu nesta quinta-feira, 19, na sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO).

Durante a posse, o Governador manifestou a satisfação de participar da posse da nova desembargadora. “Estamos participando de um momento importante para a história do judiciário tocantinense. Participar de uma escolha, que foi majoritária, em um processo democrático. Quando chegou a lista tríplice em minhas mãos, eu não tive dificuldade, porque analisei todo esse trâmite. Recebemos os históricos dos três membros, todos que mereciam esse cargo, mas escolhemos aquela que teve a aprovação da maioria em todas as etapas. Então, a doutora Ângela foi escolhida de maneira rápida e não temos dúvida que fará um trabalho voltado para o interesse da coerência, do bom direito, do respeito a sociedade, da cidadania e para a Justiça do nosso Estado e do nosso País”, declarou.

Durante a posse, a nova desembargadora agradeceu o voto de confiança do governador Wanderlei Barbosa. “Quero agradecer o Governador que escolheu meu nome e respeitou a escolha de outras instituições, a OAB e o Tribunal de Justiça. Honrarei as confianças depositadas no meu nome. Assumi as funções inerentes desse cargo comprometida a garantir a cidadania através de uma justiça célere, segura e efetiva”, afirmou.

Ângela Issa Haonat é professora, ex-juíza eleitoral e agora desembargadora, que, em 5 de maio, o governador Wanderlei Barbosa a escolheu para ocupar a vaga do quinto constitucional da classe dos advogados, após receber a lista tríplice de candidatos. O decreto com o nome foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao final, o presidente do Tribunal de Justiça (TJ), desembargador João Rigo Guimarães, deu as boas vindas à desembargadora Ângela. “Nesse momento queremos agradecer pela oportunidade de contar com mais uma integrante dessa corte. Pessoa preparada que vai somar”, afirmou.

A posse contou com um momento solene com participação de familiares e amigos da desembargadora. Estiveram presentes os desembargadores Helvécio de Brito Maia Neto, Marco Villas Boas, Etelvina Maria Sampaio Felipe, Ângela Prudente, Jacqueline Adorno, Ronaldo Eurípedes, Maysa Vendramini Rosal e Adolfo Amaro Mendes. Além de juízes, do procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Tocantins (MPTO), Luciano Casaroti; e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OAB/TO), Gedeon Pitaluga.

Ainda compareceram à posse o vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Léo Barbosa; os deputados federais Professora Dorinha, Célio Moura e Vicentinho Júnior. Os prefeitos de Palmas, Cinthia Ribeiro; de Paraíso do Tocantins, Celso Morais; e de Monte Santo do Tocantins, enfermeira Nezita Martins, também estiveram presentes, junto com deputados estaduais, procuradores, promotores, defensores, e representantes do comércio e sociedade civil.

