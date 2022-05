Governo do Tocantins inaugura Escola de Tempo Integral e Alça Norte da Avenida NS-15 durante programação de aniversário de Palmas, nesta sexta-feira, 20

Em celebração aos 33 anos de Palmas, o Governo do Tocantins entregará duas importantes obras durante a programação de aniversário da Capital, nesta sexta-feira, 20. Às 10h30, haverá a inauguração da Escola Estadual de Tempo Integral (ETI) Padrão, na Quadra 206 Norte, e, às 12 horas, a entrega da Alça Norte da Avenida NS-15, que é parte da execução dos serviços de melhoramento da via.

“Participar da comemoração do aniversário de Palmas com a inauguração de obras que beneficiarão a comunidade é uma alegria muito grande. A programação que organizamos com certeza será uma linda festa, ainda mais se tratando de obras muito aguardadas pela população de Palmas”, afirmou o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Escola

A nova unidade escolar que será entregue começou a ser construída ainda em 2013 e, após uma série de paralisações, foi concluída na atual gestão. O investimento na obra foi de mais de R$ 16,7 milhões, sendo R$ 5,6 milhões oriundos de convênio com o Banco Mundial e R$ 11,1 milhões de recursos próprios.

A Escola de Tempo Integral Padrão tem capacidade para atender 1,5 mil alunos e conta com área construída de 10.581,00 m², dividida em blocos. São 21 salas de aula, sala de música, multiuso, de artes marciais, de dança, coral, ateliê, seis laboratórios, além de biblioteca e área administrativa. Também tem consultório odontológico, sala de primeiros socorros, refeitório, pátio coberto, salão multiuso, banheiros com e sem vestiários, quadra poliesportiva e piscina, entre outras estruturas.

NS-15

O trecho do segmento da Alça Norte da NS-15, que será entregue, corresponde ao entroncamento da TO-010, na saída para Lajeado, até a Avenida Teotônio Segurado. A extensão desse trecho é de 2,5 km de pista dupla, que conta com pavimentação, sinalização horizontal e vertical, passeios com acessibilidade, urbanização, calçada de pedestre, canteiro central, drenagem de águas pluviais e iluminação pública.

O trecho faz parte dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica nas avenidas NS-15 e LO-13, que interligam quadras de norte a sul de Palmas, além da ligação com as rodovias TO-010, TO-050 e TO-080. A obra, que visa evitar o tráfego de cargas pesadas pelo centro da Capital, consiste na construção de duas pontes, uma galeria tripla, sinalização, passeios com acessibilidade, urbanização, calçada de pedestre, drenagem de águas pluviais, ciclovia e iluminação pública.

Prefeitura

A programação de aniversário dos 33 anos de Palmas conta também com ações da Prefeitura de Palmas, com o corte do bolo, às 9 horas, na Feira da Arno 33; o Desfile Cívico Militar, marcado para as 16h20, no Jardim Aureny III; além da inauguração do Parque das Artes, no Espaço Cultural, às 21 horas, e um show musical, às 22 horas.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate