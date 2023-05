Governo do Tocantins participa de debate sobre segurança nas escolas do Estado

O secretário de Estado da Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Mota Oliveira, representou o governador Wanderlei Barbosa na Audiência Pública da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, realizada na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) nesta quinta-feira, 4. Na ocasião, foram debatidas formas de combate à violência em creches e escolas tocantinenses.

Em sua fala, o secretário Wlademir Mota reforçou a preocupação do Governo do Estado em manter ações contínuas de prevenção a possíveis atos de violência e destacou o trabalho efetivo das forças de segurança em todo o Estado. “O governador, desde o primeiro momento, abraçou esse tema e determinou que fosse feito o necessário para fazer a segurança de alunos e professores. As forças de segurança estão agindo, os serviços de inteligência estão trabalhando, mas precisamos do apoio de todos, principalmente das famílias. É com a união de esforços que vamos conseguir manter nossas crianças e nossos adolescentes seguros”, afirmou o secretário.

O deputado Eduardo Mantoan, autor do requerimento da audiência pública, lembrou que é de suma importância que todos os atores sociais se unam para debater o tema e suas possíveis causas. “Além disso, também precisamos buscar sugestões legislativas e promover soluções para a prevenção, por parte de agentes públicos e privados. Essa é uma preocupação de todos e, enquanto legisladores, vamos continuar a contribuir”, afirmou.

O deputado professor Júnior Geo lembrou da importância da presença dos pais, da família na vida dos alunos e falou da necessidade da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. “Eu sou professor e sei bem que muitas vezes temos que nos tornar psicólogos, assistentes sociais, mas é como professor que também digo que nós não temos condições de fazer esse atendimento. Não temos capacidade técnica, não temos tempo, porque às vezes são 50 alunos dentro de uma sala. Manter esses profissionais no ambiente escolar é investir em prevenção”, ressaltou.

O juiz titular do Juizado Especial da Infância e Juventude, Adriano Gomes de Melo, destacou que o Tocantins tem feito um trabalho ímpar frente a essa demanda. “Este é um tema que envolve vários aspectos, inclusive a saúde mental de crianças e adolescentes, mas devo destacar que o Tocantins tem feito um bom trabalho. O trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, por exemplo, é de primeiro nível”, destacou.

Já a secretária de Educação de Palmas, Maria de Fátima Pereira de Sena, detalhou o trabalho que vem sendo feito pelo município e afirmou que todos os servidores estão engajados e comprometidos com a segurança. “Temos trabalhado com estratégias e protocolos que estão em instrução normativa, mas não podemos deixar de falar que, por muitas vezes, a família tem terceirizado uma educação que é de sua responsabilidade, por isso precisamos que cada um faça sua parte”, lembrou.

A audiência pública contou com a participação de diversas instituições, incluindo poderes públicos e sindicatos. O resultado será colocado em documento a ser encaminhado aos órgãos competentes.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate