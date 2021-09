Governo do Tocantins moderniza sistema de frotas de veículos oficiais

Um novo modelo do sistema que centraliza, em um único local, a gestão dos veículos oficiais do Governo do Tocantins estará disponível, gradativamente, a todos os órgãos públicos a partir desta quarta-feira, 1º de setembro. Administrado pela Agência de Tecnologia da Informação (ATI), o Sistema de Gestão de Frotas moderniza todo o fluxo do processo de gestão dos veículos, gerando mais praticidade e economia para o erário.

Com a gestão centralizada na Secretaria de Estado da Administração (Secad), todo o processo de abastecimento e manutenção da frota estadual será gerido pela secretaria, em parceria com demais órgãos.

O presidente da ATI, Thiago Maciel, afirma que o sistema trará, além do melhor controle da gestão dos veículos oficiais, maior transparência dos atos. “O Sistema de Gestão de Frotas é uma ferramenta segura, que gera economia para o Governo e permite que os gestores tenham melhor controle da frota, propiciando, nesse sentido, maior transparência dos atos públicos”, ressalta.

Para o secretário de Estado da Administração, Bruno Barreto, tais inovações fazem parte das ações do Governo que fomentam o desenvolvimento do Tocantins. “A gestão Mauro Carlesse se preocupa em promover essas atualizações, a renovação da frota de veículos, o mais novo sistema de frota, tudo isso, graças aos ajustes que foram feitos permitindo que o Estado conseguisse o equilíbrio financeiro. Então, o sistema de central de frota veio para estabelecer um controle mais efetivo, para que tenhamos uma melhor gestão do uso dos veículos gerando economicidade para o Estado”. O secretário complementa que o sistema, além de monitorar o uso de combustível, visa promover uma nova cultura na utilização dos carros.

Treinamento

Para que os gestores tenham melhor desempenho no manuseio do sistema, a ATI realizou nessa segunda-feira, 30, uma capacitação dividida em dois momentos: teórico e prático. Pela manhã, o treinamento foi feito por meio da apresentação do sistema e, à tarde, com o acesso prático ao sistema, atividades e orientações de suporte.

A gerente de Treinamento da ATI, Daiane Rodrigues, explicou que, em parceria com a Gerência de Sistemas de Informação e a Secretaria de Estado da Administração, foi realizado todo planejamento dos treinamentos. “Anteriormente, já havíamos realizado o treinamento dos usuários da Garagem Central, responsáveis por parametrizar o sistema para a utilização dos demais usuários. Nessa segunda-feira, 30, durante todo o dia, os gestores foram capacitados por meio da plataforma EAD [Educação a Distância] da ATI e todo o material didático, utilizado no treinamento, foi disponibilizado aos participantes, além da gravação do treinamento”, destacou.