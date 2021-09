Força-tarefa volta a intensificar combate na Serra do Lajeado

…

Integrantes da Força-tarefa criada para combater os incêndios florestais na Serra do Lajeado, em Palmas, voltaram a intensificar nesta quarta-feira, 1º de setembro, as ações na região de chácaras, cerca de 10 km da Capital. O fogo desceu as encostas ameaçando queimar as propriedades nos arredores. Quinze homens já estão no local e outros devem se deslocar a partir do meio-dia.

As queimadas começaram pelo Morro da Tartaruga, no sábado, 28, na parte de frente para o perímetro urbano, no período da tarde, e se intensificaram no domingo, 29, data em que se criou a Força-tarefa composta pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil Estadual, Brigada de Combate a Incêndios Florestais/Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), e Defesa Civil Municipal de Palmas.

Desde o final de semana, dezenas de focos já foram combatidos, contudo, em algumas áreas de serra havia dificuldade e perigo para as equipes chegarem. Mesmo com as chuvas da madrugada dessa terça-feira, 31, o fogo continua na altura da região das chácaras.

Na manhã desta quarta-feira, após monitoramento, a equipe do Naturatins, com oito integrantes, observou a movimentação descendente das chamas, o que atraiu o deslocamento imediato de mais sete militares do Corpo de Bombeiros e Brigadistas Estaduais.

Outros brigadistas da Defesa Civil Municipal de Palmas vão se juntar ao grupo para reforçar o combate. A meta é extinguir esse foco ainda nesta quarta-feira.