Asfalto no Jalapão feito pelo Governo do Tocantins gera desenvolvimento e aprovação da população da região

Quem vive ou passa pelo município de Lagoa do Tocantins, na região centro-leste do Tocantins, sabe que a realidade por ali mudou. A pavimentação asfáltica da Rodovia TO-247, ligando o município a São Félix e ao Jalapão, alavancou o desenvolvimento para cerca de seis mil moradores da cidade, além dos ruralistas da região.

A primeira etapa com 50 km já começou a receber capa asfáltica em alguns lugares no município de Lagoa do Tocantins. A segunda, fazendo a interligação do asfalto até a cidade de São Félix, encontra-se em fase de licitação para ser iniciada, imediatamente, após a finalização da primeira.

Com a conclusão das obras, a TO-247 será mais uma opção de acesso aos atrativos do Jalapão, além das rodovias TO-030, TO-110 e TO-225. O acesso à rodovia é feito pelo município de Santa Tereza do Tocantins, já pavimentada até Lagoa do Tocantins. As obras vão reduzir a distância para São Félix e Jalapão em 50 km em relação à rota via o município de Novo Acordo, além de melhorar o escoamento do agronegócio na região.

As obras do Governo do Tocantins, sob a responsabilidade e fiscalização da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), vêm trazendo desenvolvimento e qualidade de vida para a população. A cidade agora está virando ponto de passagem e de parada para turistas em busca do Jalapão.

A secretária da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, vistoriou a obra essa semana e destacou os benefícios que a nova rodovia trará para a população. “O impacto para o turismo será enorme, mas a população que mora aqui será a maior beneficiada, pois terá acesso rápido aos serviços públicos”, destacou a gestora.

O proprietário da Drogaria Jalapão, farmacêutico Wilian Santos Vieira, declara que, hoje, o movimento na cidade e no comércio melhorou muito. “Já sentimos a diferença, pois estamos com turistas parando para comprar. O asfalto já está gerando renda e emprego na cidade. Esse era o sonho de qualquer pessoa que mora na região”, acrescentou.

A pavimentação asfáltica traz também mais economia para os comerciantes da região, já que os produtos passam a chegar com mais facilidade, como explicou Ana Cássia Costa de Sousa, uma das proprietárias do supermercado São José. “A melhor coisa que poderia ter acontecido para essa região foi a construção desse asfalto. As condições precárias da estrada dificultavam as vendas dos produtos. Está havendo um maior movimento, os turistas começam a passar por aqui com destino ao Jalapão e param para consumir. Melhorou bastante”, frisou.

Beneficiado pela obra da TO-247, o fiscal de defesa agropecuária e morador de Lagoa, Edward Ribeiro de Carvalho, destacou que o asfalto, ainda em construção, já levou muitos benefícios à região. “Valorizou os lotes e construções da cidade, bem como das fazendas ao redor em cerca de 100%. Está gerando renda para os moradores do município com o fluxo de turistas. Dobrou o número de restaurantes da cidade e já tem um investidor que está se preparando para construir mais um posto de combustível com praça de alimentação. Isso vai abrir vagas de emprego direto e indireto para a população local”, ressaltou.

O fazendeiro Edson Cerqueira Dias, proprietário da Fazenda Joá, mora com a esposa Gesmina Cerqueira Dias e três filhos, há 15 km da sede do município, desde 1979. A família cultiva mandioca, fabrica farinha, planta feijão, milho, maracujá, banana, abacaxi do tipo ananás e possui um grande pomar de caju com quase 100 pés da fruta. Ele pontuou que “está feliz com estrada boa na porta. Está chegando desenvolvimento para a região”.

Quem também comemorou as obras foi o auxiliar de serviços gerais Joelson Ribeiro. “A circulação de pessoas e o trânsito melhorou bastante. Estamos esperançosos de que esse asfalto fique pronto logo, pois com essas obras passaremos a circular com mais segurança na região”, celebrou.

Aeroporto

Além da pavimentação dessa rodovia, o Governo do Tocantins também já trabalha no projeto para construção de um aeroporto em São Félix.