Governo do Tocantins lança nova linha de crédito para mães empreendedoras

Por Talita Melz / Edição: Jakelyne Monteiro | Governo do Tocantins

Com o objetivo de viabilizar recursos para as mães empreendedoras tocantinenses e celebrar o mês de maio, considerado o mês das Mães em razão do Dia das Mães, o Governo do Tocantins por meio da Agência de Fomento do Estado do Tocantins (Fomento), lançou neste mês de maio uma nova linha de crédito, o Programa Mãe-Mulher Empreendedora Fomento.

O programa de crédito visa conceder financiamento de capital fixo e giro para as mães empreendedoras do Estado, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que tenham um empreendimento nos segmentos de Prestação de Serviço, Comércio e Pequena Indústria.

Segundo a presidente da Agência de Fomento, Denise Rocha, o programa visa negócios de mulheres mães que geram renda e emprego no Estado. “O programa foi lançado no mês de maio, em que é comemorado o Dia das Mães, pensando em celebrar a data e homenagear as mulheres que equilibram o serviço de casa, o papel de mãe com o próprio negócio. Propiciar para essas mulheres recursos para investir no seu negócio”, afirmou.

O Programa Mãe-Mulher Empreendedora tem disponível recursos na ordem de R$ 1 milhão para as mães empreendedoras. As interessadas têm dois meses, de maio a junho, para aderir ao Programa. A linha de crédito tem limite máximo de R$ 50 mil e mínimo de R$ 1 mil para cada empreendedora solicitante, conforme análise do crédito.

O Programa oferta o crédito com juros especiais a partir de 1,89% ao mês, sem restrição financeira. As mães empreendedoras que aderirem a linha de financiamento terão o prazo de dois meses de carência. Já o prazo para realizar os pagamentos de amortização do valor financiado, além dos juros incidentes, é de 48 meses.

Para aderir ao Programa, a mãe empreendedora deve procurar a Agência de Fomento ou entrar em contato pelos telefones: (63) 3220-9800 – whatsapp (63) 3220-9826/3220-9814 ou 99993-7016/99277-5147.