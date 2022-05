Governo do Tocantins confere os preparativos para a realização da maior Feira da região Norte do Brasil

Por Jarbas Coutinho / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

A menos de uma semana para o início da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022), o governador Wanderlei Barbosa e o secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café, conferiram in loco nesta quarta-feira, 4, os últimos preparativos para a realização do evento, considerado o maior desse segmento da região norte do Brasil. A Agrotins, que este ano traz o tema Integrar: Intensificar e Preservar, terá início na próxima terça-feira, 10 e se estenderá até sábado, 14 de maio, no Parque Agrotecnológico do Tocantins, na TO-050, saída para Porto Nacional.

O governador Wanderlei Barbosa percorreu toda a estrutura do Parque e vistoriou a montagem dos estandes institucionais e dos expositores. “Os preparativos estão bem adiantados e estamos aqui para ver a montagem das estruturas e a disposição dos espaços dos parceiros, do setor produtivo. Fiquei satisfeito com o que vi e a expectativa é a melhor possível no que diz respeito aos negócios”, frisou.

A expectativa do Governo é de aumento considerável dos negócios e da receita estadual com o retorno da realização do evento no formato presencial após dois anos. “É isso que o Governo busca, mostrar o que temos de melhor em tecnologia ou que o Brasil tem e vem mostrar aqui para o setor produtivo tocantinense”, pontuou o Governador.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café, revelou que a área de exposição aumentou 30%, o que significa mais de 750 expositores no local. “Praticamente todas as empresas expositoras estão com suas estruturas prontas e as estruturas do Governo do Tocantins também estão bem adiantadas. Não temos dúvidas que o evento será o maior dos últimos tempos”, ressaltou.

Jaime Café explicou que o retorno do formato presencial amplia a quantidade e qualidade de máquinas e equipamentos expostos, o que facilita o fechamento dos negócios. “Em todo o Brasil as vendas estão em alta e aqui não será diferente. O agronegócio no Tocantins tem crescido muito e acredito que com muita facilidade vamos passar de R$ 2 bilhões em negócios”, estima.

Agrotins

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Seagro, da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt), da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.