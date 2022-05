Governo do Tocantins decreta luto oficial por falecimento do ex-prefeito de Palmas Odir Rocha

Por Governo do Tocantins

O Luto Oficial por três dias pelo falecimento do ex-prefeito de Palmas Manoel Odir Rocha, o Odir Rocha, como era conhecido, foi decretado pelo governador Wanderlei Barbosa e publicado na edição número 6080, desta quarta-feira, 4, do Diário Oficial do Estado. Odir Rocha tinha 81 anos e lutava contra um câncer há algum tempo.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância de Odir Rocha e o legado que deixa para o povo tocantinense. “Odir Rocha era um ser iluminado, médico respeitado e reconhecido por cuidar da saúde de nosso povo. Como político também mostrou seu valor e força para trabalhar a favor do crescimento e desenvolvimento do Tocantins e das cidades onde atuou. Sou testemunha disso, sendo vereador durante seu mandato como prefeito de Palmas. Homem íntegro e que fez o que melhor que pode por nossa Capital; por nosso Estado, ocupando cargos no governo; pela saúde de nosso povo, como médico; e pela nossa cultura, como escritor reconhecido, membro da Academia Tocantinense de Letras e autor de vários livros. O Tocantins perde um grande homem, mas ganha um legado importante a ser seguido”, ressaltou o Governador.

Vida pública

Odir Rocha era escritor e membro da Academia Palmense de Letras. Nasceu na cidade de Araguari, estado de Minas Gerais, foi médico, político, poeta e cronista. Formou-se em medicina, em 1970, pela Faculdade de Ciências Médicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba. Em 1971, montou um pequeno hospital em Colinas de Goiás, onde permaneceu por 22 anos. Além de médico, foi professor do Colégio João XXIII e prefeito de Colinas. Engajou-se na luta pró-criação do Estado do Tocantins.

Em 1993 mudou-se para Palmas, onde foi secretário da Ação Social e Habitação do município e secretário Estadual da Administração e da Secretaria Extraordinária para Assuntos Metropolitanos. Foi eleito Deputado Federal em 1995 pelo Tocantins. Em 1996, foi eleito prefeito de Palmas, para o mandato de 1997 a 2000.

Ao término do mandato de prefeito municipal de Palmas foi nomeado presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Tocantins em 2001. Ao deixar o cargo, passou a dedicar-se à literatura, paixão que o acompanha desde o dia em que ganhou do pai, em 14 de julho de 1949, o seu primeiro livro: Rui Barbosa para a juventude, de Genésio Pereira Filho. É membro da União Brasileira de Escritores, Seccional de Goiás, e também membro Efetivo da Academia Tocantinense de Letras. Odir Rocha foi homenageado juntamente com o escritor Carlos Drummond de Andrade no 6º Salão do Livro do Tocantins, realizado em 2010, pela Secretaria Estadual da Educação.

Nota de Pesar

Uma lamentável perda para nós, a partida do nosso amigo escritor, poeta e ex-prefeito de Palmas, Odir Rocha. Uma figura pública sempre muito querida por todos, que deixa um legado importante para aqueles que os conheciam, pois honrou o cargo que ocupou, sendo exemplo de coerência, trabalho e dedicação ao povo e a capital Palmas que ele tanto amava.

Meus sentimentos aos familiares, amigos, admiradores e toda a população palmense pela perda deste grande líder que deixa sua marca e muitas histórias vivas em nossas memórias.

Valdemar Júnior

Deputado Estadual

Nota de Pesar

É com profunda tristeza e pesar que recebo a notícia do falecimento do amigo Odir Rocha, 81 anos, que ocorreu hoje, 04, em Palmas, Tocantins.

Casado com Dona Dirce Rocha e pai de três filhas, Odir foi deputado federal, prefeito de Colinas e de nossa capital, Palmas. Um médico renomado e atuante, sem deixar de lado as causas sociais nem a política.

Pai exemplar de três filhas, Odir Rocha deixa muitas saudades e um legado de amor, força, trabalho e determinação.

Aos familiares e amigos, transmito meu fraterno abraço, presto minhas sinceras condolências e rogo a Deus que os conforte nesse momento de dor e tristeza.

Kátia Abreu

Senadora da República

Nota de Pesar

Foi com grande tristeza que recebi a notícia da morte do Doutor Odir Rocha, ocorrida na noite desta quarta-feira, dia 4.

Médico, poeta e escritor, Dr Odir lutava faleceu em decorrência de um câncer, com o qual lutava há algum tempo.

Líder político admirável, sempre se posicionou em favor dos menos favorecidos pela sorte, seja como médico, seja como político.

Como prefeito de Colinas e de Palmas, secretário de Estado ou parlamentar, deixou para os tocantinenses um exemplo de honradez, realizações e amor ao próximo.

Em meu nome e dos demais deputados, transmito aos amigos e familiares os sentimentos de pesar. Que Deus conforte a cada um, nesse momento de dor.

Assembleia Legislativa do Tocantins

Antonio Andrade – presidente