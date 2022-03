Governo do Tocantins lança Companhia de Policiamento Turístico e amplia frota de segurança do Estado com entrega de veículos

.

.

.

Por Thuanny Vieira | Governo do Tocantins

11/03/2022 – Publicado às 10:55

.

.

.

Com objetivo de ampliar a segurança de visitantes e moradores de regiões turísticas do Tocantins, o governador em exercício Wanderlei Barbosa lançou nesta quinta-feira, 10, a Companhia de Policiamento Turístico (CPTUR), em Taquaruçu. O governador realizou ainda uma visita ao Colégio Militar Estadual Duque de Caxias que passou por uma recente reforma e anunciou mais R$ 580 mil para obras na unidade escolar. A solenidade contou com a presença da senadora Kátia Abreu, secretários de Estado, prefeitos e vereadores da região, além da participação da comunidade.

A Companhia de Policiamento Turístico funcionará dentro da estrutura do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas (BPMRED), com bases avançadas no distrito de Taquaruçu, em Ponte Alta do Tocantins, em São Félix do Tocantins e em Mateiros, além de atuar em toda a malha rodoviária estadual. A sede administrativa funcionará no Aeroporto de Palmas – Brigadeiro Lysias Rodrigues – em uma sala cedida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Dois veículos off road, modelo Wrangler, estão sendo disponibilizados para essa nova modalidade de policiamento no Tocantins.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Júlio Manoel da Silva Neto, agradeceu o apoio que o governador Wanderlei Barbosa tem dado às forças de segurança do Tocantins. “Com a Companhia nós iremos melhorar a prestação de serviços ao cidadão turista que vem de fora conhecer o Jalapão, e se Deus permitir nós iremos estender cada vez mais essa companhia em pontos estratégicos e turísticos do nosso Estado. O nosso dever é cada vez mais levar um serviço de qualidade de segurança para nossa população tocantinense”, complementou o coronel.

O governador Wanderlei Barbosa ressaltou todo o potencial turístico do Tocantins, a começar por Taquaruçu. “Nós vamos fazer de tudo para melhorar esse turismo. Nós queremos fazer com que o turismo funcione e alavanque cada vez mais, para que toda a comunidade possa estar envolvida em um projeto de turismo. Em Taquaruçu, são mais de 70 cachoeiras, num rol de 30 km². Essas cachoeiras são um potencial extraordinário”, ressaltou o governador.

Ainda no evento, o Governador adiantou algumas ações que a gestão estadual pretende fazer para melhorar a região de Taquaruçu, tais como duplicar a rodovia que liga Taquaralto ao distrito; fazer a pavimentação asfáltica de setores sem essa infraestrutura em Taquaruçu; e construir um novo portal. Além disso, o Chefe do Executivo informou que já determinou à Secretaria de Educação (Seduc) que providencie a construção de uma nova escola em Buritirana.

Durante a solenidade foram entregues mais dez viaturas 4×4 às forças de segurança do Tocantins, sendo três para o Batalhão de Operações Especiais (BOPE); três ao Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE) e quatro unidades para o Batalhão Rodoviário e Divisas (BPMRED). As viaturas são caracterizadas com compartimento humanizado para transporte de detidos, no valor de R$ 195 mil cada.

O Governador destacou que os carros entregues representam aparelhamento da polícia do Estado e garantiu a valorização de agentes policiais e delegados. Wanderlei Barbosa também anunciou a formatura de mil policiais que em breve estarão a serviço de todos os tocantinenses. “Esses carros que estão aqui são um aparelhamento da nossa polícia que vem com mil homens. Até julho, os bombeiros contarão com mais cem homens para dar segurança à nossa população. E queremos também delegados e agentes policiais valorizados”, finalizou.

Busca e Salvamento

O governador Wanderlei Barbosa anunciou ainda a descentralização da Companhia Independente de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar, que destinará uma equipe com veículo para atender possíveis ocorrências na região do Jalapão, tendo como ponto de apoio as bases da Polícia Militar em São Félix do Tocantins e Mateiros.

O comandante geral dos Bombeiros, coronel Carlos Eduardo Farias, reforça que este é mais um momento de avanço em relação ao turismo no Tocantins. “Esse é um momento em que o Estado vem avançando em relação ao turismo e não se pode ter turismo e turista, se não tiver segurança. Essa segurança vem desde a Polícia Militar, Polícia Civil, e o Corpo de Bombeiros, e essa preocupação do senhor Governador vem desde a estruturação do Corpo de Bombeiros e da Companhia Independente de Busca e Salvamento, que é a companhia especializada em realizar salvamentos, seja aquático, altura ou terrestre”, destacou.

Paralelamente a essa equipe específica, a Companhia Independente de Busca e Salvamento continua atendendo todo o Estado e sua sede permanece na Praia da Graciosa, em Palmas.

Colégio Militar

A agenda do Governador em Taquaruçu incluiu visita às instalações do Colégio Militar Duque de Caxias, que passou recentemente por uma reforma. A empreitada na unidade de ensino teve o apoio de toda a comunidade escolar para fabricação de móveis e objetos de decoração com reaproveitamento de materiais.

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa anunciou investimento de R$ 586.628,64 para construção de um pátio de desfile e de uma mini sala de vídeo; e para reforma dos vestiários, banheiros, cozinha, substituição da caixa d’água e pintura geral da escola.