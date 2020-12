Governo do Tocantins investe em infraestrutura para garantir ambientes mais propícios ao ensino e à aprendizagem

Com investimentos na infraestrutura das escolas estaduais, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), busca garantir ambientes cada vez mais propícios para o processo de ensino e aprendizagem. Ao todo, apenas em 2020, foram investidos R$ 159,3 milhões em obras de ampliações, construções e reformas.

Os investimentos foram feitos em cerca de 30 obras, que se encontram em diferentes fases – desde o processo licitatório a concluídas. “Muitas são obras que se encontravam há muito tempo paradas e nós estamos trabalhando para garantir que a população possa ter acesso a esses locais”, explica a titular da Seduc, Adriana Aguiar.

Em 2020, foram concluídas 13 obras em sete municípios, incluindo a reforma e ampliação do Colégio Estadual Anita Cassimiro Moreno, de Aliança do Tocantins; do Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência, em Miranorte; e da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Paraíso do Tocantins.

Também foram concluídas as obras da quadra coberta do Colégio Estadual Professora Joana Batista Cordeiro, em Arraias; e as obras de adequação do sistema de prevenção e combate a incêndios do Estádio Gilberto Resende Rocha (Resendão) e do Ginásio de Esportes Idanizete de Paula, ambos em Gurupi.

Entre as demais obras concluídas estão, principalmente, reformas nas instalações elétricas e pinturas de unidades de ensino. “Todo resultado foi alcançado graças à atuação da nossa equipe, que tem trabalhado de forma articulada com as empresas para garantir os repasses financeiros e o bom andamento das obras”, destaca Adriana Aguiar.

Obras em Execução

Dentre as obras em execução está a construção de quatro novas unidades de ensino: Escola de Tempo Integral (ETI) de Araguaína – Setor Maracanã; Escola Estadual Sales Pereira Marins, em Miranorte; Escola Estadual Novo Alegre, em Novo Alegre; e a ETI de Araguatins; e uma ampla reforma e ampliação no Colégio Estadual Getúlio Vargas, de Ananás. Todas são obras muito esperadas pela população.

No Setor Maracanã, em Araguaína, a comunidade sonha com os benefícios que a conclusão da escola de tempo integral trará. “Estamos todos ansiosos para ver a escola começar a funcionar. Eu parei de estudar, porque tive uma filha, e as escolas ficam longe, mas ter uma escola na frente da minha casa é a oportunidade de voltar a estudar”, explica Valquíria Sousa de Sá.

Reforma e ampliação

As outras três obras retomadas são de reforma e ampliação: do Colégio Estadual Lacerdino de Oliveira Campos, em Colinas do Tocantins; e a construção de quadra coberta, urbanização, reforma elétrica e pintura geral do Centro de Ensino Médio Paulo Freire, em Araguaína; e do Colégio Militar do Estado do Tocantins Anaídes Brito Miranda, em Guaraí. Para a estudante Wiomara de Melo Araújo, toda a comunidade escolar está ansiosa pela conclusão das obras do Colégio. “Eu estudo no Anaídes [Colégio Militar do Estado do Tocantins – Anaídes Brito Miranda] desde a 5ª série, quando ainda não era militar e queremos muito voltar para lá, uma casa que estará completamente nova”, afirma.

Está em execução a reforma geral da Escola Estadual Brasil, de Porto Nacional; da Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo, de Aliança do Tocantins; e da Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Sancha Ferreira, de Araguaína. Já o Colégio Estadual Ademar Vicente Ferreira Sobrinho, também de Araguaína, está passando por reforma e adequação das salas de aula.

Em Barrolândia, o Colégio Estadual Presidente Tancredo Neves está passando por reformas nas salas de aula e laboratórios; readequação de rede elétrica para instalação de condicionadores de ar e instalação de posto de transformação elétrica. Já o CEM Bom Jesus, de Gurupi, está passando por reforma e ampliação da cobertura.

Em Gurupi, mais cinco escolas estão passando por reforma e climatização: Escola Estadual Doutor Waldir Lins, Escola Estadual Vila Guaracy, Centro Educacional Fé e Alegria Paroquial Bernardo Sayão, Escola Estadual Doutor Joaquim Pereira da Costa, Escola Estadual Hercília Carvalho da Silva; bem como duas em Miracema: Colégio Militar do Estado do Tocantins – Santa Terezinha e o Escola Estadual Onesina Bandeira.