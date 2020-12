Tocantins amplia oferta de cirurgias cardíacas pediátricas e neonatais

O Governo do Tocantins ampliou a oferta de cirurgias cardíacas neonatais e pediátricas oferecidas no Sistema Único de Saúde (SUS), de três para oito procedimentos por mês. Há mais de um ano o Tocantins realiza as cirurgias em Araguaína. No último dia 14, foi publicado no Diário Oficial do Estado nº 5745, o Termo de Compromisso com a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína, ampliando a oferta das cirurgias.

Desde setembro de 2019 quando o serviço foi implantado no Estado até hoje, 48 cirurgias cardíacas pediátricas tradicionais já foram realizadas no Hospital Municipal Eduardo Medrado em Araguaína (HMA). Além de outras 22 cirurgias cardíacas por hemodinâmica que foram realizadas no Hospital Dom Orione (21) e no Hospital Geral de Palmas (1). Além desta parceria, Araguaína também mantém com o apoio do Estado, 10 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico (UTIped).

O Termo de Compromisso estabelece a repactuação da cooperação técnica e financeira entre os dois entes, para gestão, operação, manutenção, monitoramento e avaliação para a realização de cirurgias cardíacas neonatais e pediátricas em caráter eletivo e de urgência reguladas pelo Estado, a serem realizadas no Hospital Municipal Eduardo Medrado de Araguaína.

O Estado repassará mensalmente ao município R$ 547.348,54 do Teto do Tesouro do Estado, para custear as cirurgias cardíacas neonatais e pediátricas no Hospital Municipal, conforme faturamento apresentado e validado.

O secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini reforçou o compromisso do Governador Mauro Carlesse em garantir os atendimentos que a população tocantinense necessita dentro do Estado. “Estamos trabalhando arduamente para proporcionar o melhor atendimento. A realização das cirurgias dentro do Estado traz uma economia de mais 65% aos cofres públicos, o Estado do Tocantins já chegou a gastar cerca de R$ 10 milhões com a transferência de 56 crianças para a realização deste tipo de cirurgia em outros locais, por meio de decisões judiciais e mais de 136 reguladas. Hoje o serviço é feito com a comodidade e com menor deslocamento dos pacientes”.