Governo do Tocantins inicia produção de vigas da nova ponte de Porto Nacional

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), iniciou, nesta quinta-feira, 7, a construção das peças pré-moldadas que serão utilizadas na estrutura da nova ponte sobre o Rio Tocantins, na rodovia TO-255, em Porto Nacional. As peças, em concreto armado, estão sendo construídas no canteiro de obras instalado na TO-050, entre Porto Nacional e Silvanópolis.

Além das peças de pequeno porte, estão em fase de construção as 94 vigas de 43 metros, altura equivalente a um prédio de 15 andares, e 120 toneladas. De acordo com a secretária de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação e presidente da Ageto, Juliana Passarin, os equipamentos utilizados no processo de fabricação vieram de fora do Tocantins. “Esta é uma grande obra de infraestrutura, uma das maiores da região Norte do país, e a logística de uma construção dessas requer muito planejamento e equipamentos especiais”, explica.

Também já estão no Tocantins as balsas que serão utilizadas na construção das fundações da nova ponte. O equipamento está sendo montado às margens do lago, nas proximidades do aterro da estrutura.

A expectativa é de que cerca de 500 empregos diretos sejam gerados, de forma gradativa, durante a realização da obra. “Nós iremos dar oportunidade para os moradores de Porto Nacional, por isso a obra também irá contribuir com o fomento à economia local”, destaca Juliana Passarin.

Nova estrutura

A nova ponte terá 1.488 metros de extensão, sendo 1.088 metros de armação de concreto e 400 metros de aterro. O valor do investimento é de R$ 149 milhões, provenientes de uma operação de crédito realizado pelo Governo do Estado com o Banco de Brasília. A assinatura da Ordem de Serviço autorizando o início das obras de construção da ponte foi realizada no final de 2019 e o contrato prevê um prazo de 900 dias para a conclusão dos trabalhos.