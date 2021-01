Bombeiros militares contém vazamento de óleo na pista após colisão na BR-153

Bombeiros militares da 3º Companhia, em Paraíso do Tocantins foram acionados para socorrer quatro vítimas de uma colisão entre um caminhão e um carro de passeio, no início da tarde dessa quarta-feira, 6, no km 465, que dá acesso a Barrolândia, região central do Estado. Contudo, quando chegaram ao local, os socorristas verificaram que os feridos já haviam sido transportados por uma ambulância para uma unidade de saúde.

O acidente foi registrado às 13h58, envolvendo um veículo Celta, com placa de Mato Grosso, e uma carreta Volvo, com placa do estado do Pará. Mesmo sem as vítimas, os bombeiros militares isolaram a área e fizeram a contenção do óleo diesel que vazava e ameaçava provocar outros acidentes. Pó de serragem foi usado para absorver parte do óleo e reduzir riscos.