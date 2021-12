Governo do Tocantins garante segurança alimentar de famílias em vulnerabilidade social

“Toda ajuda que chega vem numa hora boa e a gente agradece, porque a situação não está fácil. Conseguir um trabalho está muito difícil. Aqui, acolá surge uma diária de servente, o mês que ganha melhor dá uns R$ 300. Mas com fé em Deus, as coisas vão melhorar.” Esse é o depoimento do senhor Antônio José Rodrigues Vieira, 36 anos, morador de Esperantina, na região do Bico do Papagaio. Ele e a esposa Sara recebem regularmente cestas básicas doadas pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas).

O casal que tem dois filhos, de 3 e 8 anos, não é beneficiário do programa Bolsa Família. A esposa também está com dificuldades de conseguir um serviço regular. “Fome a gente não passa. Nunca chegou a faltar. Nossos pais moram aqui perto, na roça, e sempre que precisamos eles nos ajudam com arroz, farinha. Aqui também o rio é bom de peixe, dá para pescar e garantir um peixinho de vez em quando”, complementa Antônio José .

A coordenadora do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Esperantina, Márcia Rejane Sousa Leal Brito, ressalta que as cestas básicas doadas pelo Governo do Tocantins são direcionadas para famílias em vulnerabilidade social. “Essa cesta básica ajuda muito a população de Esperantina, por ser uma população muito carente, e nessa pandemia que estamos passando, muitas pessoas sem serviço, necessitadas, e a gente trabalha com usuários que são bem vulneráveis, então é de grande valia para Esperantina essa ajuda”, ressalta.

A coordenadora do CRAS explica como funciona a seleção das famílias. “O critério que a gente utiliza para fazer a distribuição são as pessoas de baixa renda, que só tem o Bolsa Família ou nem isso, ou seja, a população mais carente. Durante a pandemia, por sermos uma cidade pequena, aumentou ainda mais essa questão da demanda de pessoas vulneráveis. Aí temos o assistente social, a gente vai na casa, faz a visita, acompanhamos essas famílias e quando chegam as cestas básicas a gente faz a entrega para essas famílias vulneráveis”, explica.

Mais cestas

Desde que o governador em exercício, Wanderlei Barbosa, assumiu o Governo do Tocantins, mais de 70 mil cestas foram distribuídas nesses 50 dias, beneficiando famílias nos 139 municípios tocantinenses. E nessa segunda-feira, 13, o Governador anunciou a distribuição de mais 200 mil kits de alimentos para as famílias tocantinenses até o Natal. A distribuição será feita nos polos de Palmas, Araguaína e Gurupi, devendo as prefeituras fazer a retirada dessas cestas e entregar para os beneficiados de cada município.

“O Tocantins não pode parar. Assim como a distribuição desses alimentos não pode parar também. Quem tem fome, tem urgência desse alimento e é justamente a segurança alimentar das famílias carentes que nós queremos e devemos garantir. Aos poucos, as atividades vão voltando a sua normalidade e junto com elas os empregos para que pais de famílias voltem a suprir as necessidades dos seus. Mas até lá, enquanto houver situações como a do casal Antônio e Sara, o Governo do Tocantins estenderá a mão, ajudando na provisão dessas famílias”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

Apoio na pandemia

As cestas básicas são entregues, por meio da Setas, às famílias impactadas pela pandemia da covid-19, devidamente selecionadas nos Cras, escolas, associações, entidades religiosas, assentamentos, comunidades indígenas e quilombolas. As entregas contam com a parceria das secretarias da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), da Cidadania e Justiça (Seciju), e da Indústria e Comércio (Sics); da Polícia Militar; do Corpo de Bombeiros; da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins).

Os recursos para aquisição das cestas são oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (Fecoep) ou de emendas parlamentares, totalizando mais de 1 milhão de cestas ao longo da pandemia. Somados aos kits de alimentos escolar distribuídos aos alunos da rede pública de ensino, chegam a mais de 1,6 milhões.