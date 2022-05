Governo do Tocantins entrega novos equipamentos aos hospitais geridos pelo Executivo Estadual

O Governo do Tocantins entrega a partir desta segunda-feira, 23, 154 novos equipamentos para as unidades hospitalares sob a gestão da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO). São 37 novas mesas cirúrgicas e 120 monitores multiparamétricos. Todos os equipamentos serão entregues e instalados até o dia 9 de junho.

A entrega dos equipamentos faz parte da política de ampliação dos serviços de Saúde prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e darão celeridade na realização de procedimentos cirúrgicos ofertados pelos hospitais públicos do Tocantins.

Adquiridas por meio de licitação, as mesas cirúrgicas tiveram um investimento total de R$4.267.900,00, recursos destinados pela bancada parlamentar federal do Tocantins. Já os monitores multiparamétricos foram enviados ao Tocantins, pelo Ministério da Saúde (MS).

A distribuição das mesas se dará da seguinte forma: Hospital Geral de Palmas (3), Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (2), Hospital Regional de Porto Nacional (2), Hospital Materno Infantil Tia Dedé (2), Hospital Regional de Miracema (2), Hospital Regional de Gurupi (4), Hospital Regional de Paraíso (3), Hospital Regional de Guaraí (3), Hospital Regional de Aurgustinópolis (3), Hospital Regional de Araguaína (6) e os hospitais regionais de Alvorada, Araguaçú, Arraias, Dianópolis, Pedro Afonso, Xambioá e Hospital Maternidade Irmã Rita de Arapoema (1).

Quanto aos monitores serão entregues 31 para o HGP, 14 para o Hospital Regional de Araguaína, 13 para o Hospital Regional de Augustinópolis, 11 para o Hospital Regional de Gurupi, 10 para o Hospital Regional de Porto Nacional, 6 para o Hospital Regional de Paraíso, 4 para o Hospital Regional de Guaraí. Já os Hospitais Regionais de Alvorada, Araguaçú, Arraias, Dianópolis Miracema, Pedro Afonso, Hospital Materno Tia Dedé e Hospital Maternidade Irmã Rita de Arapoema, receberão 3 monitores e o Hospital Regional de Xambioá receberá 2.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva de Santana, “em algumas unidades, como o HGP, tínhamos o espaço físico e agora equipamos para que as equipes multiprofissionais tenham condições de realizar mais cirurgias e assim atender um maior número de pacientes”, afirmou o gestor, acrescentando que “mais cirurgias realizadas significa um maior giro de leitos e menos tempo de internações nos hospitais”.

Para o governador Wanderlei Barbosa, que esteve na entrega da ampliação do centro cirúrgico do HGP, graças à aquisição das mesas cirúrgicas, “ficamos felizes em poder ampliar os serviços de saúde pública em nosso Estado e, por contar com o apoio dos parlamentares tocantinenses, que comungam conosco, da preocupação com a qualidade de vida da nossa população. Continuaremos a buscar melhorias para a população usuária do SUS no Tocantins”, destacou.

O diretor geral do HGP, Leonardo Toledo falou sobre a nova estrutura. “Estamos felizes em receber mais este espaço de trabalho que contribui com o trabalho de excelência que nossos profissionais já desenvolvem aqui no HGP. Uma gestão com olhar sensível à Saúde faz muita diferença”.

Edição: Aldenes Lima/Governo do Tocantins