Oficial da PMTO se torna primeiro militar do Tocantins a participar da missão de paz no Sul da África

Aconteceu nesta sexta-feira (20), no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), no Estado do Rio de Janeiro, a cerimônia de encerramento do Estágio de Preparação para Missões de Paz (EPMP). A Polícia Militar do Tocantins foi representada pelo Tenente-Coronel Marcel Sales Campelo, que concluiu o curso com êxito e já tem data da missão de paz agendada.

O Estágio de Preparação entrou em sua fase específica a partir do mês de abril deste ano, com o objetivo de preparar militares para exercer as relacionadas às tarefas de Observadores Militares, Staff Officers e Policiais da Organização das Nações Unidas (ONU), empregando a sistemática de Proteção de Civis, no âmbito das operações de manutenção da paz das Nações Unidas.

O Estágio foi composto por três fases, com um total de 388 horas e realizado durante 10 semanas. A preparação contou com a participação de militares do Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira e a Polícia Militar do Estado do Tocantins, de Santa Catarina, além de dois militares de Nações Amigas, da Namíbia e da Indonésia.

Entre os participantes militares do País, o Tenente-Coronel Marcel Sales Campelo, um oficial da PMTO, foi escolhido após uma seleção que ocorreu no final de 2021, para compor o grupo de militares que participariam do estágio de preparação.

Com 38 anos, Sales Campelo já possui 18 anos na PMTO e para ele, este estágio é um momento muito importante para sua carreira. “Considero que este é um momento profissional muito significativo para mim, porque após 18 anos de corporação, é a primeira vez que um oficial está indo para uma missão de paz. Estou quase alcançando os 20 anos de serviço e ter no currículo esse conquista, de ser o primeiro policial tocantinense a participar da missão de paz, me deixa muito orgulhoso. Consequentemente, traz uma carga de responsabilidade muito grande, de ter que ir a outro continente e ter que aplicar tudo aquilo que a PMTO já me ensinou”, contou.

O Tenente-Coronel também entende que este é um dos maiores desafios de sua carreira militar, mas pretende representar muito bem o Tocantins nesta missão. “O meu desafio maior agora é poder prestar um bom serviço para comunidade sul-sudanesa e representar bem o governo do Tocantins e a Polícia Militar. Então, eu fico muito feliz e igualmente compreendo essa carga de responsabilidade, que acompanha essa situação do desdobramento para missão de paz”, explica Sales Campelo.

O Comandante-Geral da PM, coronel Julio Manoel da Silva Neto parabenizou o policial militar pela sua dedicação neste preparatório e deseja sucesso nesta missão. “Fico orgulhoso que a PMTO possui profissional como o Tenente-Coronel Sales Campelo, que com muito empenho e profissionalismo conseguiu esse feito. Parabenizo o nosso PM pela conclusão do Estágio e reforço o compromisso da PMTO na capacitação dos nossos policiais”, declara.

O Tenente-Coronel Marcel Sales Campelo, já recebeu a data do desdobramento da sua primeira missão, no próximo mês de junho ele vai ao Sudão do sul, na África, para colocar em prática tudo o que aprendeu no estágio de preparação.

Edição: Milene Ferreira de Sousa

Revisão Textual: Milene Ferreira de Sousa