Recursos do Governo do Tocantins na ordem de R$ 2 milhões serão investidos na melhoria da infraestrutura de Nova Rosalândia

Por Talita Melz | Governo do Tocantins

Em Nova Rosalândia, o governador do Tocantins Wanderlei Barbosa assinou três ordens de serviço para a construção de uma praça, revitalização de complexo esportivo e ordem de pagamento da primeira parcela para a obra de pavimentação asfáltica. As assinaturas ocorreram na noite dessa quarta-feira, 4, quando também o Governador prestigiou o jogo entre Nova Rosalândia x Lagoa da Confusão, pelo Copão Tocantins.

As três ordens de serviço têm recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, que está destinando R$ 2 milhões por município para construção de equipamentos públicos e obras de infraestrutura.

“Queremos fazer uma gestão com o modelo de participação. O Governo tem um planejamento para recuperar e construir rodovias, hospitais e escolas, mas para toda boa execução é preciso ouvir a população e os gestores, que conhecem a realidade de suas cidades. Assim é possível melhorar a qualidade de vida da população”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

Sobre a liberação do recurso, o governador Wanderlei Barbosa explicou que o mesmo é dividido em três parcelas, a primeira para o município já iniciar as obras e as demais conforme as medições apresentadas. “Temos R$ 278 milhões para investir em obras de infraestrutura nos 139 municípios, já liberamos mais de R$ 50 milhões referente à primeira parcela e só ontem eu deu a ordem pagamento de cerca R$ 3 milhões para cinco municípios que estão com as obras a todo vapor”, informou o Governador.

Para a obra da praça estão sendo investidos R$ 300 mil; para a revitalização do complexo esportivo, R$ 200 mil; e para pavimentação asfáltica de vias públicas do município, o valor total é de mais de R$ 1,1 milhão, cuja primeira parcela de R$ 366,6 mil foi liberada nessa quarta.

O presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Márcio Pinheiro, explica que o Governo do Tocantins realiza o repasse para os Municípios, assim como em Nova Rosalândia, para que executem as obras. “A Ageto traz a primeira parcela para o município executar suas demandas. Nos 139 municípios estamos destinando recursos para a aplicação em infraestrutura que vai melhorar a qualidade de vida e o bem estar da população”, explicou.

O secretário Estadual do Esporte e Juventude, Flávio Cabanhas, destacou que o Governo do Tocantins está empenhado em investir no esporte e valorizar todas as categorias esportivas. “O Governador tem valorizado a classe esportiva, em quase todos os municípios que se está empenhando um recurso tem uma quadra, um ginásio que vão fazer a diferença na vida das crianças e adolescentes”, destacou.

Sobre as assinaturas, o prefeito Professor Enoque Cardoso, agradeceu ao governador Wanderlei Barbosa pela liberação dos recursos. “O Governador conhece as necessidades de cada município e quando assumiu a gestão veio ver as verdadeiras demandas e necessidade do povo. Tem esse programa do Governo do Tocantins, com recurso de R$ 2 milhões para cada cidade, e aqui essas obras irão melhorar a qualidade de vida do rosalandense”, afirmou o prefeito Professor Enoque Cardoso.

Município

Após as assinaturas, o governador Wanderlei Barbosa participou juntamente com o prefeito Professor Enoque, das inaugurações de duas obras realizadas pela Prefeitura de Nova Rosalândia, o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Gislene Januário da Silva e a obra de revitalização da Praça Gildo Batista, com playground.

Copão Tocantins

Ainda no município, o governador Wanderlei Barbosa prestigiou a disputa entre Nova Rosalândia x Lagoa da Confusão, pelo Copão Tocantins, realizado no Complexo Esportivo José Bernardes da Silva. Também esteve em Pugmil para assistir ao jogo entre Piúma x Pugmil.

O Governador estava acompanhado dos deputados estaduais, Nilton Franco e Leo Barbosa; do empresário, Joseph Madeira; além de secretários de Estado e representantes de cidades próximas como Paraíso do Tocantins, Fátima, Cristalândia e Lagoa da Confusão; secretários e vereadores de Nova Rosalândia.