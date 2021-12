Estado reforça a importância da integração entre forças de segurança

O secretário de Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Costa, recebeu nesta sexta-feira, 17, o chefe da Casa Militar, coronel Márcio Barbosa, para uma visita institucional. Na ocasião, o secretário reforçou a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança do Estado e colocou a equipe à disposição para contribuir no que for necessário.

“Estamos de portas abertas e prontos para sermos parceiros em todas as ações que fortaleçam a segurança pública do Estado. Aqui não temos vaidade, mas o único desejo de contribuir com o desenvolvimento e segurança do nosso Tocantins”, disse o secretário Wlademir Costa.

O chefe da Casa Militar ratificou o desejo de estreitar os laços entre as instituições de segurança pública. “A Casa Militar, embora não esteja na linha de frente operacional, quer participar desse contexto para fortalecer a aproximação entre a Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos de segurança pública estaduais”, afirmou o coronel Márcio Barbosa.

A delegada aposentada Ceila Maria Melo Mendonça, que também participou da visita, aproveitou a oportunidade para ressaltar sua satisfação com a nova gestão da Segurança Pública tocantinense. “Nós sempre tivemos essa vontade, esse sonho de termos um delegado no comando da Segurança Pública e ver isto acontecendo é realmente uma realização”, afirmou a delegada.

A reunião também contou com a presença do secretário executivo da Casa Militar, tenente-coronel João Leyde de Souza Nascimento, o chefe da Assessoria Militar da Secretaria de Segurança Pública (SSP), coronel Félix Francisco dos Santos, e o tenente-coronel que atua na Superintendência de Segurança Integrada da SSP, Carlos Magno Gomes da Costa.