CNJ abre inscrições para Webinário: Saúde Mental e Decisões Judiciais; prazo termina dia 5/10

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Comitê Organizador do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde (FONAJUS) e em parceria com o Fórum da Infância e da Juventude (FONINJ) do CNJ e com demais parceiros, realizará nesta sexta-feira (6/10) o Webinário: Saúde Mental e Decisões Judiciais: ações necessárias.

O evento é destinado aos atores do Sistema de Justiça, do sistema de saúde e a sociedade civil e tem como objetivo promover o diálogo e estimular o debate sobre a assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados específicos em saúde mental.

O Webinário tratará de temas relevantes sobre a saúde mental, tais como:

• Os impactos das novas tecnologias no desenvolvimento cerebral da criança e do adolescente;

• Os impactos da saúde mental no pós-pandemia: no trabalho, na sociedade e no Poder Judiciário;

• Saúde mental, juventude e drogadição;

• A saúde mental em grupos específicos: Pessoas com Deficiências (PCDS) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Os interessados em participar deverão preencher formulário de inscrição até o dia 5 de outubro.

Serviços:

Webinário: Saúde Mental e Decisões Judiciais: ações necessárias.

Data: 6/10/2023

Local: on-line em breve mais informações

Público-alvo: atores do Sistema de Justiça, do sistema de saúde e a sociedade civil

Inscrições: https://eventos.cnj.jus.br/inscricao-webinario-saude-mental-e-demandas-judiciais-acoes-necessarias

Prazo de inscrição: até 5/10/2023