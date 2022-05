Governo do Tocantins busca soluções para os serviços laboratoriais aos usuários do SUS

As áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) reuniram-se nesta quinta-feira, 12, para alinhamento de ações resolutivas para os serviços laboratoriais ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), no Estado do Tocantins. A medida é necessária após a rescisão contratual entre o Governo do Tocantins e o Sicar Laboratórios Eirele.

Na reunião, o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva pediu agilidade das equipes. “Precisamos ser ágeis na solução do problema para que a população não seja prejudicada e os pacientes tenham seus diagnósticos em mãos, recebam o tratamento adequado e restaure sua saúde”, disse.

No encontro ficou definido que o Laboratório de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO) catalogará todas as amostras encontradas na sede do Sicar e avaliará a qualidade do material. Aliado a isso, o órgão também receberá todas as amostras que já foram coletadas pelas unidades hospitalares.

Para a análise das amostras a SES-TO buscou parceria com a Secretaria de Saúde de Palmas, que analisará a capacidade técnica para atender ao pedido. “Conversamos com o município de Palmas e esperamos uma resposta nos próximos dias. Aliado a isso, nossas equipes estudam a possibilidade de uma requisição administrativa e credenciamento de empresas especializadas”, disse Afonso Piva.

Lacen-TO

Desde o ano passado, o LACEN-TO está se preparando para a realização dos exames de Rastreamento do Câncer de Colo de Útero. Para isso a unidade já tem as equipes treinadas e está em fase final de instalação de equipamentos. “A partir da estruturação do LACEN-TO teremos um serviço de qualidade, com tecnologia inovadora, ofertado pela própria Secretaria, o que reduz custos e tempo na entrega dos resultados”, afirmou a superintendente de Vigilância em Saúde, Perciliana Bezerra.

Vistorias

Na tarde desta quinta-feira, técnicos da Vigilância Sanitária Estadual estiveram nos laboratórios que prestam serviços à SES-TO, em Araguaína. “A pedido do secretário Afonso, nossas equipes farão relatórios destas visitas que embasarão a Gestão Estadual, em decisões pontuais para garantir qualidade nos serviços prestados”, disse a diretora da Vigilância Sanitária Estadual, Amanda Feitosa.

Edição: Luiz Melchiades