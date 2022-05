CGE Tocantins participa da Semana da Transparência Pública e Combate à Corrupção de João Pessoa

O secretário-chefe da Controladoria-Geral do Estado do Tocantins (CGE-TO), Senivan Almeida de Arruda, participa da IV Semana da Transparência: Controle Social como Poder de Fiscalização, Transformação e Combate à Corrupção, que teve início nesta quinta-feira, 12. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB), por meio da Controladoria-Geral do Município, e segue até esta sexta-feira, 13, no auditório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

O encontro, que ocorre anualmente, trata-se de uma oportunidade para discutir assuntos relacionados ao controle interno, à transparência e à ouvidoria, bem como à integridade e à governança. Participam servidores públicos, gestores e comunidade acadêmica. O objetivo é fomentar a efetiva atuação do povo na fiscalização da coisa pública, instrumentalizada através dos mecanismos de controle social e combate à corrupção.

Para o gestor da CGE Tocantins, a representatividade do Estado no evento contribui para a troca de experiências e para demonstrar os avanços do próprio órgão estadual. “Eventos dessa natureza promovem um intercâmbio de experiências e de novas ideias que contribuem com as atividades do órgão, ao mesmo tempo em que compartilhamos com os demais gestores presentes as iniciativas que podem servir de inspiração”, reforça o secretário-chefe.

Anfitrião do evento, o controlador-geral do município de João Pessoa, Diego Fabrício, destacou a importância do encontro para a cidade. “João Pessoa tem conquistado destaque nacional nesta área e por isso o evento reúne palestrantes tão respeitados em nosso país. É, sem dúvida, um momento ímpar de troca de conhecimento e muito rico em debates e experiências”, afirmou.

Programação

A programação conta com palestra do presidente do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), Rodrigo Fontenelle, além da participação e palestras de controladores de oito Estados do Brasil, como o controlador-geral de São Paulo, Daniel Falcão; o controlador-geral de Pernambuco, Marconi Muzzio; o controlador-geral do Paraná, Raul Clei Coccaro Siqueira; o controlador-geral de Roraima, Eriko Veriano; e o controlador-geral de Maceió, José Netto. Além do superintendente da Controladoria Regional da União na Paraíba (CGU-PB), Severino Queiroz, da vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba, Rafaela Brandão, dentre outros. (Com informações Ascom CGM – João Pessoa/PB)

Edição: Lenna Borges