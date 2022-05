Governo do Tocantins autoriza compra de 10 mil computadores que irão modernizar o serviço público no Estado

Com os objetivos de oferecer um serviço de excelência ao cidadão, melhorar as condições de trabalho e de valorização dos servidores do Tocantins, o governador Wanderlei Barbosa autorizou nesta quinta-feira, 5, o início do processo para a aquisição de 10 mil computadores, que irão atender todos os órgãos públicos estaduais.

As aquisições visam modernizar todo o parque tecnológico do Estado do Tocantins, que está há mais de 10 anos sem investimentos. A ação visa também, fortalecer uma política de valorização dos servidores de todas as pastas, sendo uma das principais demandas a falta de equipamento adequado para desenvolver suas atividades.

O governador Wanderlei Barbosa reforçou que a valorização do servidor sempre será uma prioridade em sua gestão. “Nós temos uma política de governo de valorizar o servidor, isso vem através, também, de dar melhores condições de trabalho. Nós já estamos pagando as progressões dos servidores, cumprindo com o nosso dever de pagar os salários em dias e agora queremos que eles também tenham as melhores condições de trabalho. Agora estou autorizando a aquisição de 10 mil computadores que irão beneficiar todo mundo, quando o servidor tiver as ferramentas de trabalho corretas, adequadas e modernas, ele automaticamente irá oferecer um serviço com mais qualidade para nosso cidadão”, destacou.

O Governador reforçou ainda, que é impossível trabalhar e desenvolver o Estado, se o servidor não tiver os equipamentos necessários para atuar. “Não tem como trabalhar e desenvolver o Estado sem aparelhamento. Queremos que o Tocantins cresça e para isso acontecer é preciso modernizar nosso parque tecnológico dando as melhores condições de trabalho”, finalizou.

O presidente da Agência de Tecnologia e Informação (ATI), Wanderley Júnior, afirmou que o primeiro objetivo com as aquisições é atender melhor o cidadão. “Existe uma deficiência muito grande de equipamentos de tecnologia no Estado não só para o atendimento direto ao cidadão, mas também para a sustentação da ATI, para que mantenha os dados protegidos e disponíveis para serem acessados. A Secretaria do Planejamento e Orçamento (Seplan) viabilizou essa compra que permitirá que todas as Secretarias e Autarquias do Estado atendam melhor os cidadãos tocantinenses. É uma verdadeira modernização, de todo o parque tecnológico, que não ocorre há mais de 10 anos”, ressaltou o presidente da ATI.