Ações de Ciência, Tecnologia e Inovação serão lançadas pela Fapt na Agrotins 2022

O Governo do Tocantins, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt), estará na Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022) com ações de Ciência, Tecnologia e Inovação, no período de 10 a 14 de maio, no Parque Agrotecnológico do Tocantins, na TO-50, Palmas – TO. Durante o evento será lançado o Edital de Pesquisa Agropecuária que visa a consolidação da Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) Agropecuária do Estado do Tocantins.

Como uma das grandes parceiras do evento, a Fapt, ainda oportuniza o lançamento de livros e a realização de palestras com assuntos voltados para atividades agropecuárias.

O presidente da Fapt, Márcio Silveira, enfatizou que o papel da Fundação é de amparar a comunidade científica e dos pesquisadores, em todas as áreas do conhecimento. E desta forma a Fapt está sendo uma das parceiras da Agrotins 2022, através do apoio do Fundo de Ciência, Tecnologia do Estado que viabiliza o fortalecimento do sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação no setor agropecuário.

“O apoio visa o fomento da revolução tecnológica, do desenvolvimento de processos de inovação, para que a tecnologia seja levada ao produtor. Por isso, fizemos a parceria com a Seagro [Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura], no sentido de juntar esforços através das políticas públicas agrícolas. A Fapt terá um stand no evento, onde proporcionará uma programação e divulgação das pesquisas da agro”, enfatizou.

Realização

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fapt, da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.

Programação da Fapt na Agrotins:

10/05 – Terça-feira:

Lançamento livro Batata Doce – do plantio à colheita;

Local: Stand da Fapt (Pavilhão Institucional);

Horário: às 10 horas;

Autores: Ranoel José de Sousa Gonçalves e Aluízio Borém, com participação de capítulo no livro dos professores Márcio Silveira e Ildon Rodrigues

A obra destina-se a estudantes de agronomia e a técnicos interessados na produção da batata-doce. Aborda as mais recentes tecnologias para esta cultura, como aspectos econômicos; botânica; exigências edafoclimáticas; preparo do solo e plantio; cultivares; adubação; manejos de irrigação; plantas daninhas; pragas e doenças e colheita. Batata-doce: do plantio à colheita.

11/05 – Quarta-feira

Edital Pesquisa Agropecuária;

Local: Pavilhão institucional;

Horário: às 10 horas;

Selecionar projetos, para apoio financeiro, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e de inovação do setor agropecuário, que visem contribuir significativamente para o fortalecimento CT&I e desenvolvimento regional do Estado do Tocantins.

Público alvo: Pesquisadores doutores que atuam na pesquisa agropecuária em Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Tocantins. O valor do Edital é de R$ 2 milhões.

Entrega de 12 Notebooks para pesquisadores que fazem parte do Programa de Pesquisa Científica de Base Rural, custeado pelo Governo Federal, através da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com contrapartida do Governo do Tocantins, por meio da Fapt.

Local: Auditório Beija Flor;

Horário: às 15 horas.

12/05 – Quinta-feira

Apresentação do Programa Centelha TO;

Local: Sala de Reunião do Gabinete da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado no Pavilhão do Desenvolvimento na Agrotins;

Horário: às 10 horas;

O Programa visa a seleção de 25 propostas de empreendedorismo inovador que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos no Estado, o qual será feito por meio de edital que será divulgado até junho deste ano. Serão concedidos recursos de subvenção econômica não-reembolsável. O edital é subsidiado pelo Governo federal, por meio da Finep, com contrapartida do Governo do Tocantins, por meio da Fapt, que juntos disponibilizam um montante de R$ 1,3 milhão.

13/05 – Sexta-feira

Palestra – Tema: Avanços da Pecuária Tocantinense: Impactos Tecnológicos na Sanidade Animal do Estado com a Implantação do Laboratório de Referência Animal (Lara) da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins);

Palestrante: Cláudio Henrique Clemente;

Local: Pavilhão da Pecuária;

Capacidade: 40 pessoas;

Horário: às 9 horas;

Público: Pesquisadores, produtores rurais e acadêmicos, com foco na pecuária, produção e sanidade animal;

Palestra – Tema: Prevenção de acidentes com serpentes: ambiente, toxinas e tratamento;

Palestrante: Carla Simone Seibert;

Local: Auditório Canarinho – Pavilhão do Agronegócio;

Capacidade: 40 pessoas;

Horário: 11h30;

Público: Pesquisadores, produtores rurais e acadêmicos e público em geral;

Lançamento do Livro “Agricultura e Mudanças do Clima no Estado do Tocantins: Vulnerabilidade, Projeções e Desenvolvimento”.

Organizadores: Erich Collicchio (UFT) e Humberto Ribeiro da Rocha (USP);

Local: Auditório da Agroenergia – Pavilhão do Agronegócio;

Capacidade: 40 pessoas;

Horário: 15 horas;

Público: Pesquisadores, produtores rurais e acadêmicos.