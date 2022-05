Governo do Tocantins adere ao GOV.BR, desburocratiza o acesso aos serviços públicos e tocantinenses passam a ter um único login

Por Thuanny Vieira / Edição: Lenna Borges | Governo do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, assinou nesta quinta-feira, 5, o Termo de Adesão à Rede Nacional de Governo Digital, que tem como finalidade promover a colaboração, o intercâmbio, a articulação e a criação de iniciativas inovadoras relacionadas à temática de Governo Digital no setor público. Com a assinatura, a Agência de Tecnologia da Informação (ATI) será responsável por planejar e implantar o GOV.BR para os serviços aos cidadãos tocantinenses.

Na prática, com a adesão, todos os serviços do Estado que necessitam de acesso terão a facilidade do login único, independente do serviço buscado, conforme explica o explica o presidente da ATI, Wanderley Júnior. “O GOV.BR é uma iniciativa do Governo Federal para facilitar o acesso à informação ao cidadão, para que ele chegue mais fácil aos serviços do Estado. Por mais sistemas que o Estado tenha, a partir de agora começamos um processo de desenvolvimento para que todos os serviços, tanto do Estado quanto do Governo Federal, possam ser autenticados com único usuário e senha”, explicou.

“O que nós queremos é melhorar a vida do cidadão tocantinense, então, toda ação ou convênio, que seja para trazer benefícios para facilitar a vida da nossa população, nós iremos fazer. E essa iniciativa de ter um único login de acesso é excelente, é um sinal de modernização e nós queremos um Tocantins cada vez mais tecnológico e moderno”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

Rede Nacional GOV. BR

O GOV.BR é a plataforma de relacionamento do governo brasileiro com o cidadão. Das 27 Unidades Federativas (UFs), outras 20, além do Tocantins, já estão na rede formada pelo GOV.BR: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, GO, MT, MS, MG, PR, PB, PA, PE, RS, RJ, RO, RR e SC. Entre os municípios que já aderiram, há hoje 15 capitais: São Paulo (SP), Manaus (AM), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Teresina (PI) e Vitória (ES).

De acordo com o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, o GOV.BR combate a burocracia, através da transformação digital do Estado, levando à melhoria estrutural da administração pública. “No GOV.BR, pretendemos continuar trabalhando de forma coordenada para simplificar, facilitar e agilizar cada vez mais a vida do cidadão, ajudando estados e municípios a ampliar a oferta de serviços públicos digitais”.

Competências

Dentre as competências do Governo Federal, está a integração e coordenação das iniciativas comuns da transformação digital no setor público, bem como promover aproximação do Estado com o cidadão, as empresas e a sociedade civil, por meio da priorização da oferta de serviços públicos digitais de acordo com interesses e necessidades da sociedade, além de estimular a redução de custos e o aumento da agilidade na prestação de serviços públicos.

Já aos estados que aderem à Rede GOV.BR, cabe utilizar e fomentar o uso das plataformas e soluções compartilhadas disponíveis no âmbito da Rede, unindo esforços para atuar de forma integrada e colaborativa no desenvolvimento e avanço da transformação digital no setor público, fomentar e apoiar as iniciativas para promoção de ações de modernização e digitalização de serviços públicos.

Compete ainda ao estado participante, a realização e promoção de ações de valorização e qualificação dos servidores atuantes com a temática de transformação digital, além de participar das atividades e ações propostas pela Rede Gov.Br e cooperar, no compartilhamento de experiências, boas práticas, novos serviços e soluções, contribuindo para a gestão do conhecimento, aprimoramento e aprendizado contínuo na Rede.