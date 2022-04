Governo do Tocantins assina convênios com mais 16 prefeituras na ordem de R$ 23,3 milhões para obras de infraestrutura

Por Vania Machado / Edição: Luiz Melchiades / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

21/04/2022 – Publicado às 05h45

Mais 16 prefeituras assinaram na manhã desta quarta-feira, 20, convênios com o Governo do Tocantins para obras de infraestrutura em seus municípios. Ao todo, por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego, o Governo do Estado vai destinar mais de R$ 23,3 milhões para esses municípios, sendo que os R$ 7,7 milhões referentes à primeira parcela já estão em conta.

O Governador Wanderlei Barbosa destacou que a gestão tem buscado investir diretamente nos municípios para melhorar a qualidade de vida das comunidades locais. “Tenho responsabilidade com o povo do Tocantins. Arrumar as ruas da cidade e fazer algum equipamento público melhoram a autoestima da comunidade e fortalecem o comércio, o turismo e a economia como um todo”, destacou.

O Presidente da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), Márcio Pinheiro, destacou que, até o momento, por meio do Programa, foram celebrados 109 convênios com 103 prefeituras. “O Governo tem feito a diferença nos municípios, levando recursos para que as prefeituras possam realizar obras que são importantes. Só na primeira e na segunda etapa, liberamos cerca de R$ 50 milhões referentes à primeira parcela e, hoje, [foram liberados] mais R$ 7,7 milhões para esses novos convênios. Na semana que vem, vamos liberar a segunda parcela para os municípios que já fizeram a prestação de contas”, informou.

O Secretário de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação, Jairo Mariano, ressaltou que faz parte do perfil da atual gestão contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos 139 municípios do Estado. “Hoje, estamos fazendo o que há muito tempo – enquanto gestores públicos -, tínhamos vontade de fazer no Tocantins, que é dar melhor qualidade de vida às nossas comunidades. Estamos satisfeitos em colaborar com as prefeituras e temos dinheiro em caixa para isso, para fazer as obras que são necessárias”, pontuou.

Obras nos municípios

O Presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Diogo Borges, que também é prefeito de Talismã e está entre os primeiros que assinaram convênio com o Governo do Tocantins, destacou que os recursos são muito importantes para os municípios. “É um programa que vem mudando a história dos municípios do Tocantins que, em sua maioria, não têm como fazer obras sem recursos do Estado. Graças a esse programa do Governo, nós estamos realizando um sonho da nossa comunidade de Talismã e também dando um presente para o Estado. Talismã é a primeira cidade do Tocantins, o povo entra por lá e agora a gente vai ter uma linda entrada”, destacou o gestor, que está fazendo o alongamento da pista asfáltica na entrada da cidade, uma ciclovia e uma pista de caminhada.

A prefeita de Xambioá, Patricia Evelin, uma das gestoras que assinaram o convênio nesta quarta-feira, 20, acredita que, até maio, o processo licitatório das obras em seu município esteja concluído. “Os R$ 2 milhões serão investidos em recuperação asfáltica no setor central com asfalto CBUQ, um asfalto usinado. Será feita a pavimentação em torno de umas dez ruas de recuperação asfáltica”, informou.

Em Guaraí, os recursos já têm destino certo. “Serão R$ 2 milhões investidos na Avenida Fortaleza, no Setor Aeroporto, com asfalto CBUQ. A comunidade está esperando, aguardando muito feliz e, hoje, quero aqui agradecer ao governador Wanderlei Barbosa, por estar colocando esse recurso como prioridade para Guaraí”, destacou.

O Programa

Para o Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego, o Governo do Tocantins dispõe de mais de R$ 278 milhões para investir em obras de infraestrutura nos 139 municípios, sendo R$ 2 milhões para cada um. Os recursos estão sendo disponibilizados por meio de convênios com os municípios que serão responsáveis pela execução das obras como pavimentação asfáltica, sinalização, construção de meio-fio, iluminação, dentre outros.

Até o momento, foram celebrados convênios com 103 prefeituras, o equivalente a 74,5% dos municípios, no valor total de cerca de R$ 173 milhões, cujos repasses são divididos em três parcelas. A primeira parcela já foi liberada, algumas obras estão a todo vapor e outras em fase de licitação.

Estavam presentes na solenidade, o superintendente do Sebrae, Moisés Gomes; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), Roberto Pires; o presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), Joseph Madeira; o presidente da Associação Tocantinense de Municípios; Diogo Borges; deputados estaduais, prefeitos e vereadores.