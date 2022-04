Governo do Tocantins apresenta inovações tecnológicas no Pavilhão da Aquicultura na Agrotins 2022

Por Elmiro de Deus | Secretaria Municipal da Comunicação

13/04/2022 – Publicado às 15h45

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), e parceiros do segmento aquícola programam diversas atividades no Pavilhão da Aquicultura para serem realizadas durante a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins). A feira, que tem como tema central Integrar, Intensificar para Preservar, ocorre de 10 a 14 de maio, no Parque Agrotecnológico do Tocantins, na TO-050, saída para Porto Nacional.

De acordo com o zootecnista da Seagro, Thiago Tardivo, as expectativas para a Agrotins, após dois anos sem a feira física, estão excelentes devido ao momento que a aquicultura do Estado vivencia. “Tivemos crescimento de produção nos últimos anos, chegando a 16.250 mil toneladas de peixes produzidos em 2021. Temos uma estrutura de políticas públicas favoráveis para o setor (ambiental, fiscal e de governança) e iniciando a produção de peixes em tanques redes nas áreas aquícolas empresariais”, projetou.

As principais inovações de ano na feira são os tanques redes circulares, os equipamentos de beneficiamento de pescado e uma ferramenta tecnológica startup para uso na área de produção de peixes com modelo de gestão e tecnológico.

Empresas

Para participar da exposição, nos cinco dias de feira, já estão confirmadas 16 empresas voltadas para os segmentos de insumos básicos para piscicultura, como ração e alevinos, aeradores, kits de qualidade de água, equipamentos de beneficiamento de pescado e empresas de consultoria técnica e empresas de tanques rede circulares.

Durante a feira haverá exposição de dois tanques redes circulares no lago para que os empresários do ramo aquícola ou interessados possam ver a estrutura pronta para ser utilizada.

A programação completa pode ser acessada no site da Seagro, https://www.to.gov.br/seagro/ .