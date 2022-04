Governador Wanderlei Barbosa recepciona mais de 200 novos policiais penais e agentes socioeducativos empossados

Por Guilherme Lima / Edição: Alba Lobo / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

“Nos sabemos da importância desse momento. Agora, vocês estão seguros e empossados, servidores do Estado, e nós confiamos em vocês. Parabenizo e desejo sucesso na nova missão de proteger a sociedade do nosso Estado”. Foi com esse caloroso discurso que o Governador Wanderlei Barbosa, recepcionou nesta terça-feira, 12, os novos policiais penais e agentes do sistema socioeducativo, cujo ato de nomeação foi publicado no dia 1° de abril.

Na cerimônia, que ocorreu no auditório do Palácio Araguaia, o Governador Wanderlei Barbosa recebeu oficialmente 156 policiais penais e 60 agentes do sistema socioeducativo, totalizando 216 novos concursados, aprovados no último concurso realizado em 2014, para os cargos da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju).

O Secretário Deusiano Amorim, comentou o quanto isso representa para o Estado, uma vez que a segurança pública é uma pauta importante para a sociedade. “O momento é de extrema importância e representa uma segurança para a população. Agradecemos ao Governador (Wanderlei Barbosa) pelo apoio à categoria, esperamos agora contribuir e retribuir mostrando à população do Tocantins que nossa polícia penal está forte e o sistema socioeducativo está realizando um trabalho de qualidade”, reforça o titular da Seciju.

No ano em que o concurso foi realizado, Jayne de Barros tinha 19 anos, depois de quase oito anos de espera, a mais nova agente do sistema socioeducativo só tem motivos para comemorar. “É um momento de grande felicidade e expectativa, já que todos nós esperamos por bastante tempo e, hoje, é como se fosse a cereja do bolo, concretizando esse sonho”, afirmou entusiasmada.

Os aprovados já haviam feito o Curso de Formação e aguardavam ser chamados para ocupar os devidos cargos. A partir de hoje, os novos empossados já vão poder atuar na área, o que gera muita expectativa para quem não vê a hora de colocar o trabalho em prática, pelo menos é o que afirma a policial penal Caroline Soalleiro. “Nós, que estamos chegando agora, queremos entrar no sistema para acrescentar e estamos abertos para exercer a função da melhor maneira”, comemorou.

A jovem de 28 anos, Brunna Nilo, também é só felicidade. Ela não vê a hora de trabalhar no sistema socioeducativo, momento tão aguardado. “Agora, é só gratidão, depois de tudo que a gente passou, sofreu durante esses anos de espera, passamos pelo Curso de Formação e agora agradecemos por estar assumindo esse concurso. Vamos colocar em prática tudo que aprendemos e fomos capacitados e, podendo contribuir com o sistema socioeducativo, creio que faremos a diferença”, afirmou Brunna.

O agente socioeducativo Eduardo Fontoura não escondeu a emoção e a felicidade em assumir um cargo que tanto sonhava. “No dia 1° de abril, o Governador (Wanderlei Barbosa) não assinou simplesmente o ato de posse, ele assinou a transformação da vida de pessoas. Isso muda a vida de famílias que estavam esperando por muito tempo esse momento”, comentou emocionado.

Na sexta-feira, 1° de abril, o Governador Wanderlei Barbosa assinou ato de nomeação dos novos servidores. A assinatura ocorreu no Palácio Araguaia e foi publicada no mesmo dia no Diário Oficial do Estado (DOE).

Na cerimônia de apresentação, o Governador Wanderlei Barbosa reforçou a importância de empossar os servidores, principalmente para atender a demanda da segurança pública no Tocantins e afirmou ainda que pretende chamar mais candidatos assim que necessário. “Nós pretendemos chamar todos. Eu já determinei ao secretário que observasse aqueles que faltaram, já que é a Secretaria que faz o chamamento. Nós queremos que todos sejam chamados, eles são concursados, fizeram o curso e estão aptos”, afirma.

