Governador Wanderlei Barbosa recebe embaixador do Irã e destaca capacidade do Tocantins para fortalecer exportações

Por Jarbas Coutinho / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

14/04/2022 – Publicado às 03h21

O Governador Wanderlei Barbosa, recebeu na tarde desta quarta-feira, 13, na Sala de Reuniões do Palácio Araguaia, o embaixador do Irã, Hossein Gharibi, e o segundo secretário da embaixada, Mortela Kadkhodaei. O encontro contou com a presença da Presidente da Comissão de Relações Internacionais do Senado, a Senadora Kátia Abreu, além de empresários e representantes do setor produtivo tocantinense. O objetivo foi estreitar as relações comerciais entre o Tocantins e o Irã. Na oportunidade foram apresentados vídeos com as potencialidades do Estado, a logística e o potencial hídrico da região.

Durante a reunião, o Governador Wanderlei Barbosa destacou o potencial do agronegócio no Estado e a necessidade de estabelecer uma relação comercial para promover o crescimento econômico. “Esperamos que essa visita fortaleça a nossa capacidade de exportação e que possamos buscar produtos lá fora para melhorar os nossos negócios”, ressaltou.

Governador Wanderlei Barbosa citou a implantação de um polo de fertilizantes em Palmeirante e as iniciativas do Governo do Estado para revitalizar os parques industriais e atrair novas empresas. O Governador Wanderlei Barbosa afirmou ainda, que considera a relação bilateral com o Irã muito vantajosa para todos os envolvidos e que o Tocantins tem uma demanda muito grande por insumos para produzir alimentos.

O Embaixador Hossein Gharibi destacou o interesse do seu país em aumentar a relação comercial com o Brasil e o Tocantins. Ele explicou que o Irã é um grande exportador de fertilizantes e um grande importador de produtos agropecuários brasileiros. “De 2009 para cá passamos a exportar ureia para o Brasil e podemos aumentar a nossa capacidade de exportação. Também temos outras áreas de interesse e em nossa relação comercial, podemos vender o fertilizante e receber soja. O Tocantins conta com uma boa infraestrutura e espero fazer boas parcerias juntos”, afirmou.

Fertilizantes

Durante a reunião, o Diretor-Presidente da Companhia Operadora Portuária de Itaqui, Guilherme Eloy, apresentou o Projeto Integração Arco Norte, que está sendo implantado em Palmeirante e terá capacidade para armazenar inicialmente 60 milhões de toneladas de fertilizantes, podendo ser ampliado para até 120 milhões de toneladas. De acordo com o empresário, o local vai funcionar como uma distribuidora de fertilizantes para todo o Matopiba e o Mato Grosso.

O Secretário de Estado da Agricultura, Jaime Café, disse que o Governador Wanderlei Barbosa deu um passo importante na relação bilateral com o Irã, que conta com alguns produtos essenciais para o desenvolvimento da cadeia produtiva do Tocantins, como nitrogênio e fósforo. “Nessa reunião foi possível saber o que eles têm a nos oferecer e o que eles esperam receber de nós, como proteína animal e soja, milho. São 80 milhões de consumidores que a gente pode, por meio do Porto de Itaqui, que tem uma logística muito boa, fazer essa distribuição dando muito mais competitividade ao nosso produtor, que pode pagar menos pelos insumos que precisam para produzir e vender a produção por um preço muito melhor”, explicou.

O titular da pasta da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, também classificou a reunião como positiva. “O embaixador está ávido para concretizar bons negócios com o Tocantins. Temos a carne, a soja e outros commodities para oferecer e temos interesse nos fertilizantes produzidos por eles”, frisou.

Presenças

Além de Secretários de Estado, também participaram da reunião a Gerente Comercial da VLI, Juliana Telles; o Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Tocantins, Ricardo Khouri; o representante da Frísia, Nevair Mattos; o Proprietário da empresa Fazendão, Volney Aquino; o Diretor da EMAP, Marcelo Coelho; o Presidente da Cooperfrigo, Oswaldo Stival; e o Presidente Executivo do Sindicarnes, Gilson Cabral.