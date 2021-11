Paratletas de Palmas são destaques no Torneio Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas

Três paratletas do Estado foram destaques no Torneio Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas, realizado no Praia Clube, em Uberlândia (MG), de quinta-feira a domingo da semana passada. Os paratletas Dayce Silva, Cláudio Novaes e Marden Marinho viajaram com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), que concedeu passagens aéreas.

Apesar de estreante no Torneio da Federação Internacional de Tênis (ITF), Dayce Silva conquistou o troféu de campeão de duplas na categoria Quad, ao lado de Leandro Pena, de São Paulo. O paratleta também chegou à semifinal dos jogos de Simples.

Cláudio Novaes e Mardem Marinho conseguiram somar pontos importantes no Torneio Uberlândia Wheelchair Tennis Open, na categoria Open. Com a pontuação, eles conseguiram entrar no Ranking Internacional da ITF.

O evento reuniu competidores de todo o país. Primeira participação com destaque na competição, Marden Marinho, pessoa com deficiência desde criança em virtude da poliomielite, destacou a importância do incentivo do Governo do Tocantins, pois eleva o nível da modalidade no Tocantins.

“Fomos atendidos por meio de solicitação da Federação Tocantinense de Tênis e agradecemos muito esse apoio. O esporte carece desse incentivo, pois garante a participação em eventos fora do Estado. Que essa ajuda continue, porque já estamos na expectativa do calendário internacional, que deve ser divulgado em janeiro. A nossa intenção é disputar pelo menos duas competições em países da América do Sul”, afirmou.

Desafio em Santos

Nesta terça-feira, 23, os três paratletas embarcam para Santos (SP), mais uma vez com o apoio da Seduc, para representarem o Tocantins em mais um Torneio Internacional (Wheelchair Brasil ITF Tennis Internacional 2) entre os dias 25 e 28 de novembro.